Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Segundo o jornal inglês The Sun, a aeronave seria um Tu-160 White Swan. (Foto: Reprodução)

Dois jatos supersônicos nucleares de bandeira russa foram vistos sobrevoando os céus próximo ao Reino Unido nesta quarta-feira (15). Os registros ocorreram poucas horas após o presidente da Rússia Vladimir Putin posicionar uma outra aeronave, considerada estratégica, sobre o Mar de Bering, localizado próximo ao espaço aéreo americano.

Segundo o jornal inglês The Sun, a aeronave seria um Tu-160 White Swan, um “bombardeiro estratégico multimissão projetado para operações que vão desde velocidades subsônicas e baixas altitudes até velocidades acima de Mach 1” (cerca de 1.234 km/h).

Ainda segundo a publicação, as medidas são vistas como um alerta para o Ocidente, uma vez que a Rússia se prepara para comemorar um ano da invasão na Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado. Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia já havia confirmado que dois aviões patrulharam o mar da Noruega e de Barents em uma missão de 13 horas, que incluiu abastecimento em voo.

Duas aeronaves de outro modelo, o Tu-95 “Bear”, de bandeira russa, voaram perto do Alasca acompanhados por 30 caças russos também nesta terça-feira. Em resposta, caças foram enviados pela Otan na tentativa de interceptar três aeronaves militares russas perto da fronteira do país com a Polônia.

Usados na terça-feira, o Tu-160 (Blackjack, para a Otan), é um bombardeiro estratégico russo supersônico ainda da era soviética. Segundo o site especializado Nuclear Forces Guide, o modelo tem “dois compartimentos de armas podem acomodar diferentes cargas específicas de missão, incluindo mísseis estratégicos de cruzeiro, mísseis guiados de curto alcance, bombas nucleares e convencionais e minas”.

As operações de teste feitas pela Força Aérea russa começaram em 1987, com a produção em série sendo conduzida na Associação de Aviação de Kazan. As asas de geometria variável (de 20 graus até 65 graus de inclinação) permitem que o jato voe em velocidades supersônicas e subsônicas.

A aeronave possui quatro motores NK-32 TRDDF, de 25 mil kgf/cm2 e conta com uma série de itens para reduzir a percepção do veículo por detectores de infravermelho e radar. O TU-160 também pode transportar até 12 mísseis do tipo Kh-55 de longo alcance e mísseis Kh-15 de curto alcance.

Ainda segundo o Nuclear Forces Guide, o jato tem compartimentos de armas que podem acomodar diferentes cargas, transportando “desde bombas nucleares e regulares até bombas de 1500 kg”, embora não esteja equipado com armamento de artilharia. As informações são do jornal O Globo.

