Inter Inter renova contrato de Johnny até 2026

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Volante ganhou espaço no clube na última temporada Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na tarde desta quarta-feira (15) a renovação do contrato de Johnny. O volante de 21 anos ampliou seu vínculo com o clube até dezembro de 2026. Destaque da base do Inter e com convocação para a seleção dos Estados Unidos no currículo, Johnny estreou como profissional do clube em 2020, quando tinha 17 anos.

Nascido nos Estados Unidos, Johnny vem recebendo convocações para a seleção norte-americana e esteve na pré-lista da última Copa do Mundo. Pelo Colorado, nas categorias de base, chegou a ser artilheiro atuando como atacante.

Pouco antes de subir para os profissionais, foi recuado para o meio-campo e vem atuando desde então. A estreia pelo profissional ocorreu aos 17 anos e desde a temporada 2020 ele figura em definitivo no grupo principal. Johnny soma 102 jogos e tem cinco gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-renova-contrato-de-johnny-ate-2026/

Inter renova contrato de Johnny até 2026