Javier Milei e Lula: veja o histórico de rusgas entre os presidentes da Argentina e do Brasil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Recentemente Milei chamou Lula de "Dinossauro idiota".

As farpas públicas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei começaram ainda antes da eleição de Milei. Durante a campanha presidencial argentina, Milei frequentemente usava o Brasil como exemplo negativo, criticando o que ele via como falhas do governo de Lula. Ele classificava o governo brasileiro como um modelo de intervencionismo estatal fracassado, apontando para a corrupção e a inflação como provas de sua argumentação. Em discursos inflamados, Milei chegou a chamar Lula de “socialista corrupto” e “líder de um governo que destrói a economia”.

Lula, por sua vez, não deixou as críticas sem resposta. O presidente brasileiro, conhecido por seu estilo combativo, rebateu as declarações de Milei. Em eventos públicos, Lula destacou os avanços sociais e econômicos durante seus mandatos anteriores, afirmando que as críticas de Milei eram infundadas e baseadas em uma visão distorcida da realidade brasileira. Lula aproveitou para criticar as propostas econômicas de Milei, descrevendo-as como “neoliberais perigosas” que ameaçariam os direitos dos trabalhadores e aumentariam a desigualdade social.

A tensão aumentou ainda mais quando Milei, após eleito, reiterou suas críticas ao governo de Lula em entrevistas internacionais. Ele afirmou que a Argentina não deveria seguir o “mau exemplo” do Brasil e insistiu que seu governo tomaria um caminho oposto ao de Lula. Em resposta, Lula questionou a viabilidade das promessas de Milei, dizendo que o presidente argentino estava vendendo “ilusões neoliberais” que não resolveriam os problemas estruturais da Argentina. Essas trocas de farpas públicas demonstram o quanto os dois líderes estão dispostos a confrontar-se, elevando as tensões entre os dois países.

Santa Catarina

A cúpula de políticos de direita que vai ocorrer em Santa Catarina neste final de semana contará com a participação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional e palestrantes internacionais. As presenças ilustres, porém, são a do ex-chefe do Executivo brasileiro e do presidente da Argentina, Javier Milei, que vem ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o poder do País platino e não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

2024-07-03