Pavilhão da Agricultura Familiar tem sido destaque nas edições mais recentes da feira. (Foto: Vinicius Medeiros/Arquivo SDR)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) publicou na edição dessa quarta-feira (3) do Diário Oficial do Estado o regulamento geral da 47ª Expointer, marcada para o período de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre). O documento pode ser acessado no site oficial expointer.rs.gov.br.

Dentre os itens divulgados está a tabela de preços para ingresso no evento, em uma faixa de R$ 9 (meia-entrada, válida para idosos e pessoas com deficiência) a R$ 18 (inteira). Crianças de até 6 anos estarão isentas da cobrança, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis. Já o estacionamento para visitantes custará R$ 46.

Já no que se refere aos protagonistas, a Seapi reforça a necessidade de inscrição prévia, assinatura de termos de autorização, contratos e outros procedimentos. Isso vale para expositores, agropecuaristas, pessoas físicas, empresas, entidades legalmente constituídas, dentre outros.

Outro aspectos detalhado pelo regulamento é o cronograma de montagem e desmontagem dos estandes, credenciamento e normas gerais. Considerado a maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina, o evento é promovido pelo governo gaúcho e tem os seguintes parceiros:

– Prefeitura de Esteio.

– Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS)

– Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac)

– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC)

– Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs).

Agricultura familiar

Uma das novidades para a próxima edição da Expointer (que chegou a ter suas datas e local questionados devido às inundações de maio) é a ampliação da capacidade do Pavilhão da Agricultura Familiar. Serão 418 estandes (80 a mais que no ano passado) de 174 municípios, distribuídos em 338 estandes.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, a ampliação confirma o propósito de incentivar os espaços de venda para o segmento: “Ao mesmo tempo, estimulamos os produtores a se organizarem por meio de agroindústrias familiares”.

A área dedicada a esse perfil de negócio tem sido destaque nas edições recentes da feira, por conta de atrativos como estandes bem estruturados e diversidade de produtos. Além da grande presença de público, o volume de negócios é costuma ser significativo: na feira de 2023 a comercialização totalizou mais de R$ 8,1 milhões em nove dias.

(Marcello Campos)

