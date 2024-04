Mundo Javier Milei se encontra com Elon Musk e oferece ajuda para o X na disputa da plataforma contra o Supremo no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Milei e Musk também prometeram trabalhar juntos para promover soluções de livre mercado. Foto: Gov. Argentina/Divulgação Milei e Musk também prometeram trabalhar juntos para promover soluções de livre mercado. (Foto: Gov. Argentina/Divulgação) Foto: Gov. Argentina/Divulgação

O presidente da Argentina, Javier Milei, e o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, se encontraram no Texas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12).

Milei ofereceu apoio a Musk nos processos da Justiça brasileira em que o bilionário está sendo investigado, disse o porta-voz do presidente argentino, Manuel Adorni.

Nos últimos dias, Elon Musk teve desavenças com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nas redes sociais, em que o bilionário dono do X utilizou sua plataforma para atacar Moraes e ameaçar reativar contas desativadas em processos movidos pelo tribunal.

Segundo Adorni, Milei e Musk também prometeram trabalhar juntos para promover soluções de livre mercado.

Após ameaças de Musk a Moraes, o juiz determinou a investigação do bilionário americano e ordenou que a rede X não desobedeça a ordens judiciais dadas pelo STF.

Investigação

Após as ameaças e ataques de Elon Musk a Alexandre de Moraes, o ministro do STF determinou que a conduta do empresário seja investigada em novo inquérito.

Moraes também incluiu Musk entre os investigados no inquérito já existente das milícias digitais.

O juiz ordenou ainda que a rede X não desobedeça a nenhuma ordem da Justiça brasileira. E estipulou multa de R$ 100 mil para cada perfil que seja reativado irregularmente.

Para investigar Musk, Moraes afirmou que viu indícios de obstrução de Justiça e incitação ao crime nas atitudes do bilionário nos últimos dias.

