Rio Grande do Sul JBS entrega ambulâncias em Frederico Westphalen, Seberi e Três Passos

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ação integra o programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade” Ação integra o programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. (Foto: Divulgação)

A JBS entregou, na -feira (27), uma ambulância à Sociedade Beneficente do Hospital de Caridade, em Frederico Westphalen. Neste mês, a instituição também recebeu da empresa 500 cestas básicas e 15,5 mil EPIs (equipamentos de proteção individual).

Na ça-feira (28), a JBS entregou outra ambulância na região, desta vez para a Fundação Hospitalar PIO XII de Seberi. Desde junho, a fundação recebeu três monitores de sinais vitais, três camas clínicas, uma maca hospitalar de transporte, 3 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e desinfetante hospitalar) e 40,5 mil EPIs, como aventais, luvas descartáveis e máscaras cirúrgicas e N95. Também foram doadas 2 mil cestas básicas e 5 mil máscaras de tecido para distribuição à comunidade.

Já nesta -feira (29), foi a a vez de Três Passos receber uma UTI móvel. O veículo foi doado ao Fundo Municipal de Saúde.

As três cidades integram mais de 200 municípios beneficiados pelo programa da JBS “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade” no Brasil.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul