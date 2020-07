Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre intensifica conversas com o Banrisul para concluir as chamadas “obras da Copa”

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Júnior instituiu uma força-tarefa para agilizar a conclusão das obras Foto: Anselmo Cunha/PMPA Prefeito Nelson Marchezan Júnior instituiu uma força-tarefa para agilizar a conclusão das obras. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A força-tarefa da prefeitura de Porto Alegre criada para agilizar obras de mobilidade se reuniu com representantes do Banrisul. A secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, apresentou aos técnicos do banco o balanço dos 30 dias de atuação do grupo de trabalho criado para resolver os entraves que dificultam a conclusão das chamadas “obras da Copa” de 2014 na Capital.

O encontro ocorreu na terça-feira (28). A força-tarefa foi instituída em junho pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Os encontros são fundamentais para dar celeridade aos processos e vencer passivos de todas as frentes de obras já em andamento”, ressaltou Juliana.

O grupo de trabalho analisa aspectos como pagamentos, reprogramações, bônus-moradia, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, análise jurídica, reassentamento e monitoramento do status das atividades.

