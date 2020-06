Rio Grande do Sul JBS realiza doação de mais de 1,7 tonelada de proteína animal para instituições do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

A ação integra o programa de responsabilidade social da companhia Fazer o Bem Faz Bem

A unidade da JBS em Roca Sales doou o total de 1,79 tonelada de proteína animal para instituições da região do Vale do Taquari. As doações foram entregues nesta semana aos hospitais do município, de Encantado e de Lajeado.

Parte das doações também irá beneficiar o Lar do Idoso de Roca Sales. A ação integra o programa de responsabilidade social da companhia Fazer o Bem Faz Bem. O programa já alcançou 500 mil pessoas em todo o País. Foram entregues mais de 92 toneladas de alimentos; 123 toneladas de itens de higiene e limpeza, como sabonetes, álcool gel, desinfetantes e sanitizantes; além de 85 mil itens para EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes para trabalhadores da saúde e de limpeza urbana em diferentes partes do Brasil.

Em maio, a empresa anunciou a doação de R$ 400 milhões para o combate à Covid-19 em 17 Estados brasileiros e em 162 municípios. O Rio Grande do Sul irá receber R$ 21,7 milhões, que podem ser destinados à construção de hospitais, compra de equipamentos médicos, remédios e cestas básicas a comunidades carentes. As doações serão divididas entre o Estado (R$ 10 milhões) e 11 cidades gaúchas (R$ 11,7 milhões), beneficiando direta ou indiretamente uma população de quase 3 milhões de pessoas.

