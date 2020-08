A JCB lançou na manhã desta quarta-feira (05), em uma coletiva online transmitida pelo YouTube, quatro novas máquinas para o mercado latino americano. Como parte do ciclo de investimentos de R$ 100 milhões anunciados para a fábrica de Sorocaba-SP no ano passado, o setor de engenharia nacional desenvolveu três novas pás carregadeiras (modelos 426ZX, 427ZX e 437ZX), atendendo agora cerca de 90% das oportunidades de negócios da categoria, além da Escavadeira Hidráulica Florestal JCB JS220F.

“A JCB segue acreditando e investindo no mercado brasileiro e latino americano”, afirma o presidente da JCB, José Luis Gonçalves. “E desta maneira, estamos ampliando o nosso portfólio oferecendo máquinas de qualidade e com as conhecidas características dos produtos JCB: potência, economia de combustível, alta produtividade e durabilidade nas mais variadas aplicações de nossos clientes”, comentou Gonçalves.

Populares e sofisticadas

Ao longo dos últimos 10 anos, as pás carregadeiras tem se tornado cada vez mais populares no mercado brasileiro, utilizadas nos setores de mineração, agroflorestal, construção civil, agronegócio, indústrias químicas (como na produção de fertilizantes), setor portuário, entre outros importantes segmentos da economia.

A partir de agora, a multinacional britânica passa a atender com os modelos 426ZX, 427ZX a Classe B (Carga de Tombamento máxima de 8.499 kg), que representa no mercado de pás-carregadeiras 42% das vendas no país, e com o modelo 437ZX a Classe C (Carga de Tombamento máxima de 10.999 kg), responsável por 14% das vendas de carregadeiras.

“Com esses equipamentos, as máquinas JCB poderão estar ainda mais presentes nas frotas de construtoras, pedreiras, aplicações agrícolas, que exigem equipamentos mais sofisticados”, revela Alisson Brandes, diretor de Vendas & Marketing da JCB.

Produtividade e eficiência

Projetados para oferecer potência e eficiência na medida certa, todos os componentes presentes nos modelos JCB 426ZX e 427ZX foram criados para atender a demandas rigorosas do dia a dia. Ambos os modelos contam com um motor Cummins de 6 cilindros, que geram 160 HP e baixa emissão. A JCB 426ZX possui peso operacional de 12.849 kg, com uma carga de tombamento de 8.064 kg e caçamba padrão 2,1 m³. Já a 427ZX apresenta peso operacional de 13.471 kg, com uma carga de tombamento top de linha de 8.422 kg e caçamba padrão 2,3 m³.

Mais robusta, a 437ZX conta com um Cummins de 6 cilindros, que gera 173 HP. A máquina possui peso operacional de 15.266kg, com uma carga de tombamento de 9.349 kg e caçamba padrão 2,7 m³.