Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul vai eleger nova diretoria em setembro

A Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul (SOVERGS) está com eleições marcadas para escolha da diretoria para o triênio 2020 a 2023. A eleição ocorrerá no dia 5 de setembro.

A Presidente da Sociedade de Veterinária, Norma Centeno Rodrigues, destaca que irá disputar a reeleição em virtude de seus compromissos com a Associação Brasileira de Medicina Legal da qual é presidente e apenas conduzirá a entidade até a posse de um novo presidente.

A SOVERGS é a entidade de classe mais antiga do Rio Grande do Sul, com 82 anos de atividade em prol da Medicina Veterinária gaúcha. Norma, salienta que “a entidade é responsável pela realização dos Congressos Estaduais e que realizou o 19º Congresso e que contou com 70 palestrantes”.

Segundo a atual presidente, “nova gestão terá o desafio de realizar, em 2021, a vigésima edição do Congresso”. Mais informações sobre a eleição, você encontra no site da SOVERGS.