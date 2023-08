Grêmio Jean Pyerre, ex-Grêmio, é anunciado por clube amador do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

No Grêmio, o meia conquistou o tricampeonato gaúcho em 2019, 2020 e 2021. Foto: Reprodução No Grêmio, o meia conquistou o tricampeonato gaúcho em 2019, 2020 e 2021. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O meia Jean Pyerre, ex-Grêmio, foi anunciado pelo Futebol Clube Bom Jesus, clube amador de Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul.

A partir de setembro, a equipe da cidade distante 150km de Porto Alegre participará da Liga Regional de Futebol Amador do Vale do Rio Pardo.

O Bom Jesus estreia na Liga no dia 2 de setembro, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. A equipe é bicampeã do torneio.

Aos 25 anos, Jean Pyerre havia anunciado sua aposentadoria do futebol após o término da temporada passada. O último clube do atleta foi o Avaí, de Santa Catarina. Em fevereiro de 2022, o jogador revelou ter sido diagnosticado com um tumor em um dos testículos. A situação ocorreu dias depois do meia ser anunciado como novo reforço do Giresunspor, da Turquia.

No Grêmio, o meia conquistou o tricampeonato gaúcho em 2019, 2020 e 2021.

