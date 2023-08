Esporte Conmebol define datas das quartas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A primeira partida será, no dia 22 de agosto, na altitude de La Paz. Foto: Ricardo Duarte/Internacional A primeira partida será, no dia 22 de agosto, na altitude de La Paz. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colorado já sabe em quais datas disputará a fase de quartas de final da Conmebol Libertadores. Diante do Bolívar-BOL, o Inter abrirá o confronto como visitante, no dia 22 de agosto, às 19h. A partida ocorrerá no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. Uma semana mais tarde, em 29 de agosto, o Beira-Rio sediará, também às 19h, os 90 minutos decisivos do duelo continental.

Se avançar do embate com o Bolívar, o Inter enfrentará, nas semifinais continentais, a equipe classificada de duelo entre Fluminense e Olímpia-PAR. Os brasileiros eliminaram o Argentinos Juniors nas oitavas, enquanto os paraguaios superaram o Flamengo. Palmeiras, Deportivo Pereira-COL, Boca Juniors e Racing estão do outro lado da chave.

Rival

Fundado em 1925, o Bolívar é o maior campeão do futebol boliviano. Parceiro do City Football Group desde 2021, o futuro adversário colorado divulgou recentemente um ambicioso plano de metas a serem cumpridas até o ano de seu centenário. O principal objetivo para o período é chegar à final da Libertadores, feito jamais atingido pelos Celestes, que chegam às quartas da presente edição após eliminar o Athletico-PR.

A melhor campanha da história do Bolívar na principal competição de clubes da América do Sul ocorreu em 2014, quando a equipe avançou até a semifinal do torneio. Na ocasião, os Celestes foram eliminados pelo San Lorenzo, que levantaria a taça do torneio.

Outra campanha de destaque dos bolivianos aconteceu na Sul-Americana de 2004. Finalista do certame, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors na final. Curiosamente, os Xeneizes haviam eliminado o Inter nas semis, retardando em 19 anos o primeiro encontro dos Celestes com o Colorado.

Na fase de grupos da Libertadores de 2023, o Bolívar ficou na segunda colocação da chave C, a mesma do Palmeiras. Estrelado por atletas brasileiros como Bruno Sávio e Francisco da Costa (ídolo local), o time do técnico Benat San José aposta muito nos experientes Carlos Lampe, goleiro, e Ronnie Fernández, artilheiro e goleador celeste na competição, com quatro gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/conmebol-define-datas-das-quartas-de-final-da-libertadores/

Conmebol define datas das quartas de final da Libertadores

2023-08-11