Fama & TV Disney registra prejuízo de 460 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Disney ainda reportou redução no prejuízo operacional da sua unidade de serviços de streaming. Foto: Reprodução A Disney ainda reportou redução no prejuízo operacional da sua unidade de serviços de streaming. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Disney informou que teve prejuízo líquido de US$ 460 milhões no terceiro trimestre fiscal, ante lucro de US$ 1,409 bilhão em igual período do ano passado. Em termos ajustados, o valor representa lucro diluído de US$ 1,03 por ação, ante US$ 1,09 um ano atrás.

O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de lucro de US$ 0,96 por ação. A gigante de entretenimento informou ainda aumento de 4% na receita do terceiro trimestre fiscal na comparação anual, de US$ 21,504 bilhões a US$ 22,330 bilhões.

Redução do prejuízo

A Disney ainda reportou redução no prejuízo operacional da sua unidade de serviços de streaming neste terceiro trimestre fiscal, encerrado em junho.

A empresa registrou prejuízo operacional de US$ 500 milhões, ante US$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre fiscal de 2022, na unidade que inclui Disney+, Hulu e ESPN+. “A diminuição se deve a um menor prejuízo na Disney+, a um maior lucro operacional no Hulu e a um menor prejuízo na ESPN+”, diz a publicação da empresa.

Por outro lado, a base de assinantes que pagam pelo Disney+ contraiu 2% no universo doméstico (EUA e Canadá) na comparação com o segundo trimestre fiscal deste ano, segundo informou a empresa. A receita doméstica média mensal por usuário pagador subiu de US$ 7,14 para US$ 7,31, “em função de maior receita de publicidade por assinante”.

Plano mais caro

A Disney também informou o reajuste nos preços dos seus planos de streaming nos Estados Unidos a partir deste sábado (12), ao anunciar o lançamento de novas opções de assinatura mais baratas que exibem publicidade. O reajuste não está previsto para o Brasil.

A companhia indicou ainda que está estudando mudar a política de compartilhamento de senha – similar ao que fez a concorrente Netflix. “Estamos ativamente explorando formas de endereçar o compartilhamento de contas e as melhores opções para os assinantes compartilharem suas contas com amigos e famílias”, afirmou o CEO da companhia, Bob Iger, em uma teleconferência com investidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fama & TV

https://www.osul.com.br/disney-registra-prejuizo-de-460-milhoes-de-dolares/

Disney registra prejuízo de 460 milhões de dólares

2023-08-11