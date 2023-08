Política Republicanos é hoje um partido de esquerda, diz Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Eduardo Bolsonaro fez críticas ao Republicanos e enfatizou possibilidade do governador de São Paulo deixar a legenda atual. Foto: Nilson Bastian/Ag. Câmara

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o Republicanos, legenda que hoje abriga o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é “um partido de esquerda”. A declaração, dada em coletiva em São José do Rio Preto (SP), onde esteve para receber uma homenagem na Câmara da cidade, vem no momento em que o próprio chefe do Executivo paulista demonstrou insatisfação com a entrada da sigla na base de apoio do governo Lula. Tarcísio chegou a falar em “avaliar” uma possível saída do partido se isso acontecer.

“Eu avalio hoje que o Republicanos é um partido de esquerda”, afirmou Eduardo Bolsonaro, afirmando que a sigla se alinha a um governo que, em sua visão, dá apoio a pautas de legalização de drogas e do aborto, “colocando adiante todo tipo de pauta que é contrária aos ensinamentos bíblicos”.

Eduardo Bolsonaro lembrou da troca de membros da CPI do MST em articulação com o governo, e ainda lembrou que, por ocupar um cargo de Executivo e estar livre da regra da fidelidade partidária, Tarcísio de Freitas poderia deixar a sigla quando achasse conveniente.

O Republicanos está em negociações com o governo e já tem até um nome indicado para assumir um ministério: o deputado federal Silvio Costa Filho (PE). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já chegou a dizer abertamente que Lula escolheu Silvio Costa Filho, assim como André Fufuca (PP-MA) como integrantes da Esplanada, faltando definir apenas qual pasta eles ocuparão.

