13 de abril de 2020

Meia do Grêmio contou com a parceira de Tinga Foto: (Divulgação/ O Clube) Foto: (Divulgação/ O Clube)

O meia Jean Pyerre, do Grêmio, promoveu a distribuição de marmitex neste sábado (11) em diversos bairros de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em um ônibus, o jogador fez a entrega nos bairros Jardim Aparecida, Vila Americana, Umbu e Praça Central. As viandas foram distribuídas das 13h às 14h45 em um ônibus cedido por Tinga, ex-jogador do Inter, através do projeto Fome de Aprender.

O futebol está com suas atividades interrompidas por conta da proliferação do novo coronavírus. E nessa hora, onde o país inteiro está mobilizado na luta contra a Covid-19, a solidariedade se faz ainda mais presente. Além do ônibus, Tinga disponibilizou um carro para levar as viandas de maneira que as mesmas não fossem extraviadas. Jean, acompanhado do irmão e de outros seis amigos, distribuíram a refeição de dentro do ônibus usando máscara e tentando evitar aglomeração, atendeu os fãs para autógrafos e fotos. A ação recebeu o apoio de líderes comunitários da Vila Aparecida e também da Brigada Militar da cidade.

