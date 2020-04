Grêmio Atlético de Madrid estuda definir futuro de Caio Henrique no meio do ano, aponta jornal espanhol

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Lateral-esquerdo chegou ao Grêmio no início da temporada Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mesmo com a paralisação do futebol, em virtude do coronavírus, os clubes seguem movimentando o mercado da bola, ainda que de forma incerta. Caio Henrique, lateral-esquerdo do Grêmio, que está atuando por empréstimo, já começa a ser alvo de especulação quanto à definição do seu futuro pelo Atlético de Madrid, clube ao qual pertence.

De acordo com o site do Diario As, da Espanha, o clube espanhol, que tem o vínculo do atleta até junho de 2023, pode encaminhar o futuro do lateral ainda na metade da temporada. O que pode trazer consequências sobre seu contrato com o clube gaúcho.

Contratado junto ao Santos, Caio Henrique não conseguiu se afirmar na equipe e, desde 2018, tem sido emprestado. Contudo, o cenário no time de Simeone pode fazer com que o jogador tenha mais oportunidades, já que apenas Renan Lodi é o jogador da função na equipe. Outro empecilho, que poderia ser a cota de estrangeiros, já está sendo resolvido pelo jogador, que encaminhou a situação para tirar o passaporte espanhol. Para concluir o trâmite, resta apenas o rito de juramento a bandeira, agendado para 27 de março, mas que foi adiado devido às restrições do coronavírus.

Segunda a publicação, o Atlético de Madri estuda dois cenários para Caio Henrique. O primeiro deles é a incorporação ao elenco e a outra uma possível negociação. O lateral-esquerdo tem multa rescisória na casa dos 30 milhões de euros.

No Grêmio, o lateral-esquerdo soma cinco jogos até a parada das competições, tendo terminado os último três jogos como titular na equipe de Renato Portaluppi.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio