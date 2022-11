Mundo Jeff Bezos, fundador da Amazon, vai doar parte de seu patrimônio, avaliado em 124 bilhões de dólares, para causas climáticas

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

A preocupação do bilionário é com a efetividade das doações. (Foto: Reprodução)

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, pretende doar parte de seu patrimônio, avaliado em US$ 124 bilhões, para organizações que tenham como objetivo o combate à miséria e às causas climáticas, declarou em entrevista ao canal de televisão CNN no último domingo (13). Outros US$ 10 bilhões serão usados para preservação de florestas.

Perguntado em entrevista ao veículo sobre se pretende fazer as doações ainda em vida, Bezos declarou: “Sim, eu pretendo”, sem dar mais detalhes, como porcentuais e prazos.

A preocupação do bilionário é com a efetividade das doações. “A parte mais difícil é descobrir como fazer isso de forma alavancada”, declarou, insinuando que se preocupa com o retorno dos investimentos. “Há uma série de maneiras que acredito que podem ser inefetivas também, então você deve pensar com muita cautela e ter pessoas brilhantes na sua equipe.”

A declaração é a primeira manifestação formal de transferência de patrimônio vinda de Bezos.

Um dos homens mais ricos do mundo, o fundador da Amazon não havia se comprometido com a carta “Giving Pledge” desde a separação de MacKenzie Scott — o casal era signatário do documento, que incentiva bilionários a doar pelo menos metade da fortuna ainda em vida para causas nobres.

Outros nomes que assinaram a causa são o investidor Warren Buffet, o fundador da Microsoft, Bill Gates, e a própria MacKenzie Scott, que se tornou uma das filantropas mais ativas da atualidade ao doar US$ 4 bilhões em menos de um ano, inclusive para instituições brasileiras.

Além disso, a reportagem da CNN marcou a primeira entrevista conjunta de Bezos com a namorada, a jornalista e filantropa Lauren Sánchez, com quem está junto desde 2019.

Sánchez também é dona da produtora Black Ops Aviation, especializada por filmagens aéreas. Segundo declarou à CNN, ela é pilota de helicóptero e confessou estar interessada em fazer um voo suborbital da Blue Origin, a companhia de turismo espacial de Bezos: “Devo ir com uma equipe brilhante de mulheres”, disse, descartando a companhia do namorado no passeio.

Em 2021, Bezos liderava em riqueza na lista da revista americana “Forbes”, mas perdeu o posto no ano seguinte. O bilionário viu sua fortuna diminuir, graças a uma queda de 3% no preço das ações da Amazon e a um aumento de gastos com doações. Ele perdeu US$ 6 bilhões em relação a 2021.

Bezos deixou a presidência da Amazon no ano passado e anunciou que iria se dedicar ao jornal “Washington Post”, do qual também é dono desde 2013, na sua empresa aeroespacial Blue Origin e nas entidades filantrópicas Day One Fund e Earth Fund.

