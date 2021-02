Mundo Jeff Bezos, segundo homem mais rico do Mundo, deixará posto de CEO da Amazon em agosto

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Jeff Bezos é fundador da Amazon. Foto: Reprodução Jeff Bezos é fundador da Amazon. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos já tem data para se aposentar. A partir de agosto, o fundador da Amazon deixará o posto de CEO, passando o cargo para Andy Jassy, funconário da empresa desde 1997 e líder divisão de serviços em nuvem da gigante. A decisão da aposentadoria havia sido comunicada no ano passado, mas oficializada no balanço da companhia, publicado nesta terça (2).

“Estou empolgado em anunciar que no terceiro trimestre, farei a a transição para presidente do conselho da Amazon e Andy Jassy será o CEO”, escreveu ele numa carta aos funcionários. “Eu vejo a Amazon em seu ano mais inventivo na história, tornando o momento perfeito para essa transição”, escreveu Bezos no documento.

De fato, os números ajudam: em 2020, a Amazon registrou lucro líquido de US$ 21,3 bilhões em 2020, ante US$ 11,6 bilhões no ano anterior — alta de 84% na comparação. Já no último trimestre de 2020, o lucro ficou em US$ 7,2 bilhões, ante US$ 3,3 bilhões no mesmo período.

Bezos afirmou que continuará engajado nas iniciativas importantes da gigante, mas passará a usar o tempo extra em seus outros negócios, entre eles o fundo Day 1, o fundo the Bezos Earth Fund, a empresa de exploração espacial Blue Origin e o jornal The Washington Post. Bezos fundou a Amazon, então uma simples loja de livros online, em 1994 e a transformou em uma das empresas mais valiosas do mundo. Em janeiro do ano passado, a empresa ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado.

