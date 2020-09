Magazine Jennifer Aniston e Brad Pitt fazem primeiro trabalho juntos após 19 anos

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ex-casal tem encontro virtual para mesa de leitura beneficente. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jennifer Aniston e Brad Pitt voltaram a trabalhar juntos depois de 19 anos. O ex-casal, que se separou em 2005, gravou virtualmente a mesa de leitura online do clássico Fast Times at Ridgemont High, cuja primeira imagem foi divulgada nesta segunda-feira (14), com o objetivo de arrecadar recursos para a luta contra a pandemia de coronavírus e para a Reform Alliance, uma organização pela reforma do sistema prisional americano. Jen e Brad, tinham trabalhado juntos uma única vez, em 2001, em um episódio de Friends.

A mesa de leitura tinha sido marcada para o dia 20 de agosto e adiada. Além de Brad e Jennifer, o elenco tem famosos como Julia Roberts, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Ray Liotta, John Legend, e outros. A leitura será transmitida no Facebook, na sexta-feira (17), às 18 horas, na página da Core Response, organização sem fins lucrativos de Sean Penn, também parte do evento – a imagem do grupo em uma vídeo conferência foi publicada ali.

Brad e Jen se conheceram em 1998 e casaram em julho de 2000. A união acabou quando ele filmou Sr. e Sra. Smith, com Angelina Jolie – eles passaram a viver juntos logo depois. Pais de seis filhos, eles oficializaram o relacionamento em 2014 e se separaram em 2016. Declarados solteiros pela justiça americana, os atores continuam brigando pelos bens amealhados durante o casamento.

Já Brad e Jen, que passaram anos sem serem vistos juntos, tiveram um reencontro público no SAG Awards 2020, em fevereiro passado. Fotografados juntos, eles elogiaram as vitórias um do outro: Brad levou o prêmio de Melhor Coadjuvante em um filme por Era Uma Vez… Em Hollywood, e Jen o de Melhor Atriz em Série Dramática, por The Morning Show.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine