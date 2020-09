Magazine Atriz de “Grey’s Anatomy” é uma das mais bem pagas da TV

14 de setembro de 2020

Ellen Pompeo, a Meredith de ‘Grey's Anatomy’, é casada desde 2007 com o produtor musical Chris Ivery. (Foto: Reprodução)

A atriz Ellen Pompeo ficou famosa mundialmente por viver a médica Meredith Grey, protagonista da série Grey’s Anatomy, que passa a fazer parte do catálogo do Globoplay nesta terça-feira, dia 15. Com mais de oito milhões de seguidores na internet, a americana de 50 anos é bem diferente de sua personagem, que passou as 16 temporadas contando seus dramas emocionais e pessoais nos corredores do Seattle Grace Hospital.

Casada há 13 anos com o produtor musical Chris Ivery, a atriz é mãe de três crianças fofas! Sempre bem-humorada nas redes sociais, ela se autointitula a assistente pessoal dos filhos Stella Luna, de 10 anos, Sienna May, de 6 anos, e Eli Christopher, de 3 anos. Aos 39 anos, ela deu à luz sua primogênita e os dois filhos mais novos foram gerados em barriga de aluguel.

Apesar de ser uma das atrizes mais bem pagas da TV americana – de acordo com a revista “The Hollywood Reporter”, estima-se que ela receba pelo seriado cerca de 20 milhões de dólares por ano ou 575 mil dólares por episódio –, Ellen é gente como a gente. Faz o estilo mãe babona e ama postar fotos dos filhos.

