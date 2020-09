Celebridades Carla Diaz sobre vida amorosa: “Não saio falando para todo mundo”

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Prestes a voltar ao ar com a reprise de "A Força do Querer", atriz faz balanço de quarentena Foto: Patrick Dias/Divulgação Prestes a voltar ao ar com a reprise de "A Força do Querer", atriz faz balanço de quarentena. (Foto: Patrick Dias/ Divulgação) Foto: Patrick Dias/Divulgação

Carla Diaz está contando os dias para a próxima semana: é que na segunda-feira (21), “A Força do Querer”, trama com Juliana Paes, Paolla Oliveira e Isis Valverde na qual ela vive a “novinha” Carine, voltará a ser apresentada na grande das 9.

“Está sendo incrível saber que uma novela que passou há menos de três anos já está sendo reprisada. É sinal de que ela foi muito querida”, diz a atriz, que entrou na produção a convite de Glória Perez. “Fui chamada para uma participação e deu tão certo que acabei ficando”, conta Carla, 29 anos.

“Glória já tinha me dado outro presente, que tinha sido a Khadija”, lembra a atriz sobre a icônica personagem de ‘O Clone’, novela exibida pelo Globoplay – ela tem o figurino da menina até hoje. Além das duas tramas, a atriz também está em “Laços de Família”, no Vale a Pena Ver de Novo. Mas por causa da pandemia de coronavírus, os dois aguardados filmes da atriz, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou meus Pais, nos quais ela interpreta Suzane von Richtofen, tiveram os lançamentos adiados.

“Íamos viajar pelo Brasil inteiro fazendo pré-estreias,e a expectativa do público era grande. Mas tivemos que tomar todas as precauções e adiar”, diz Carla, que postou há alguns dias bastidores das filmagens. “A produção está aguardando a questão das vacinas para ver o desenrolar da pandemia. A nossa maior vontade como artista é que as pessoas assistam e vejam nosso trabalho, mas o coronavírus parou tudo e não só a gente”, pondera.

A pandemia teve peso extra também na vida pessoal da atriz. “Meu pai [Carlos Diaz] está no Uruguai e a gente ia se encontrar na estreia dos filmes. Mas por conta disso tudo ele não veio, as fronteiras fecharam…”, explica. “Não vejo meu pai desde dezembro, estou morrendo de saudade”, desabafa.

Carla disfarça quando o assunto é sua vida pessoal. “Sou mais reservada em relação a isso, não saio por aí falando para todo mundo se teve ou não teve [alguém]”, despista.

“Qualquer ser humano tem que ficar bem sozinho porque nascemos sozinhos. Você tem que ficar bem com você em primeiro lugar, até para ficar bem com qualquer outra pessoa em qualquer tipo de relacionamento: de mão e filho, entre amigos…”, ensina. “Aí quando você está envolvido na relação deixa acontecer”, diz.

