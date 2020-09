Celebridades Jennifer Aniston e Brad Pitt roubam a cena em leitura do filme “Picardias Estudantis”

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Jennifer e Brad contracenam em leitura. Foto: Reprodução/YouTube Jennifer e Brad contracenam em leitura. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Na noite desta quinta (17) Jennifer Aniston e Brad Pitt e outras celebridades americanas se reuniram online para a leitura do roteiro do filme “Fast Times at Ridgemont High” (em português, “Picardias Estudantis”, de 1982). A interação entre o ex-casal, é claro, rendeu.

Em um determinado momento Jennifer lê uma cena em que interage com Brad, durante uma cena em que seus personagens Linda Barrett e Brad Hamilton flertam durante um dos sonhos dele.

“Oi, Brad. Você sabe como eu sempre achei você fofo. Eu acho você tão sexy. Você virá para mim?”, diz Aniston como Linda. O diálogo provocou risinhos no ator e nos demais artistas participantes, e, é claro, nas redes sociais.

A dupla só havia contracena em conjunto em 2001, em um episódio de “Friends”, quando ainda estavam juntos.

Em fevereiro, após anos sem serem vistos juntos, o ex-casal foi visto publicamente no SAG Awards 2020, e o encontro já movimentou a internet, com fãs avaliando o grau de cumplicidade e carinho trocados entre os dois. Brad venceu na ocasião o prêmio de Melhor Coadjuvante em filme por “Era Uma Vez… Em Hollywood”, e Jennifer o de Melhor Atriz em Série Dramática, por “The Morning Show”.

A leitura beneficente do filme “Picardias Estudantis” arrecadou US$ 50 mil (cerca de R$ 262 mil) para a instituição de caridade Core e reuniu diversos famosos como Sean Penn, que participou do filme original, além de Julia Roberts, Shia LaBeouf, Matthews McConaughey, Morgan Freeman, John Legend, entre outros.

