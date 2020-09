Magazine Jennifer Aniston e Selena Gomez pressionam Facebook a combater desinformação e discurso de ódio nas redes

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Estrelas têm se posicionado a pouco mais de um mês antes da eleição presidencial. (Foto: Reprodução)

A pouco mais de um mês da eleição presidencial dos Estados Unidos (marcada para 3 de novembro) Selena Gomez e Jennifer Aniston resolveram usar seu alcance no Facebook e no Instagram para pedir mudanças nessas próprias redes. As duas cobraram dos executivos uma atuação mais efetiva contra desinformação e discurso de ódio propagado no ambiente digital.

Na última sexta (18), Selena, por exemplo, compartilhou mensagem que ela mandou diretamente para o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e para a COO, Sheryl Sandberg.

“Temos um problema sério”, escreveu a cantora em mensagem compartilhada no Instagram, que é propriedade do Facebook. Selana afirmou que as duas plataformas “Estão sendo usadas para espalhar ódio, desinformação, racismo e intolerância”. “Estou pedindo a vocês dois para AJUDAR A PARAR ISSO. Por favor, fechem os grupos e usuários focados em espalhar discurso de ódio, violência e desinformação. Nosso futuro depende disso. Este é um ano de eleições. Não podemos nos dar ao luxo de ter desinformação sobre a votação. Deve haver verificação de fatos e responsabilidade. Espero ouvir de vocês o mais rápido possível.”

Jennifer seguiu o mesmo caminho.

“Precisamos ter essa conversa. O Instagram é divertido e adoramos nos conectar – mas discurso de ódio, intolerância, racismo, homofobia, transfobia são bem-vindos nesta plataforma, e o Facebook deve regular isso. A mídia social está desempenhando um grande papel nesta eleição, e precisamos estar cientes das informações que recebemos. Verifique seus fatos e pare o ódio”, acrescentou ela, ao lado de um link para o “Stop Hate for Profit”, uma campanha que visa a lançar luz sobre como as redes sociais lucram com o não-banimento de páginas de fake news e discursos de ódio.

Outras celebridades que já fizeram coro para o “Stop Hate for Profit” foram Mark Ruffalo, Kerry Washington, Jamie Foxx e Katy Perry.

