Magazine Jennifer Lopez ganha prêmio de ícone do ano de 2020

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No discurso de aceitação da estatueta, ela mandou uma mensagem empoderadora, falando das dificuldades da carreira. (Foto: Reprodução)

O atribulado ano de 2020 para todo o planeta parece caminhar para um término muito bom para Jennifer Lopez. Ela foi eleita o ícone de 2020, o prêmio mais importante do People’s Choice Award, promovido pelo revista “People”. No ano passado, a vencedora foi Jennifer Aniston.

No discurso de aceitação da estatueta, ela mandou uma mensagem empoderadora, falando das dificuldades da carreira.

“Como latina e mulher, temos que trabalhar duas vezes mais para conseguir as oportunidades. Às vezes meus grandes sonhos e minhas ambições deixavam as pessoas ao meu redor nervosas. ‘Você não pode ser atriz. Você é uma atriz, o que você quer cantar? Você é uma artista, não será levada a sério como uma mulher de negócios.’ Quanto mais eles diziam que eu não podia, mais eu sabia que tinha que fazer. Portanto, agora aqui estou muito grata por saber que a verdadeira medida do meu sucesso não está nos números de bilheteria ou nos discos vendidos, mas no amor que eu sinto de todos vocês”, disse ela. A verdadeira medida é inspirar meninas de todas as idades e cores, de todo o mundo, a saber que elas podem fazer o que quiserem, quantas coisas quiserem e ter orgulho de quem são,não importa da onde venham. Quero que saibam que seus sonhos são limitados apenas por sua imaginação, determinação e vontade de nunca desistir”.

Antes de receber o prêmio, a cantora e atriz foi homenageada em vídeos pelas amigas Nicole Kidman e Renné Zellweger.

“Você é a verdadeira definição de um ícone. Já te conheço há muito tempo e te vi cada vez mais forte, mas nunca esquecerei de levar minha irmã ao seu show em Las Vegas”, disse Nicole, direto da Austrália. “Você saiu do palco depois de duas horas e Benny [Medina, empresário] estava lá e eu disse: ‘Tem certeza que está tudo bem? Não queremos interromper. ‘Ele disse: ‘Entre’, e você estava lá como se pudesse continuar de novo. Você era apenas poder, amor e calor, então, obrigada. Envio-lhe lembranças e mal posso esperar para lhe dar um abraço quando tudo isso acabar.”

Já Reneé disse: “Parabéns, minha amiga. Sou uma fã e há muito admiro seu trabalho, sua ética intransigente e sua bela audácia autêntica feita de paixão, determinação, respeito próprio e coragem. Você tem empurrado os limites em todo o lugar durante décadas e no ano passado, com “Hustlers”, seus programas, sua música, sua família, sua defesa, empoderando as mulheres, e seu show inacreditável do intervalo do Super Bowl – bem, você acabou de elevar a barra para a estratosfera! Você é uma visionária criativa uma inspiração e certamente é um ícone. Parabéns por este prêmio, você certamente é um ícone. “

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine