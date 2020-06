Magazine Jennifer Lopez pede ajuda de fãs na escolha do nome do novo cãozinho da família

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A cantora Jennifer Lopez com o noivo, Alex Rodriguez, os dois filhos, e o filhote adotado pela família. (Foto: Reprodução/Instagram)

A família da cantora Jennifer Lopez ganhou um novo integrante. A artista de 50 anos adotou um cãozinho para seu filho Maximilian ‘Max’ David (12 anos). Ela compartilhou um vídeo no Instagram no qual mostra a emoção da criança ao ganhar o cachorrinho e pediu ajuda para os fãs na escolha do nome do pet.

“Bem-vindo à família!”, escreveu Lopez na legenda do vídeo. “Demos ao Max esse adorável filhote de golden doodle e não escolhemos o nome dele ainda! Qual deveria ser o nome dessa fofura!? Tyson ou Yankee?”.

Lopez incluiu no post o link da conta criada por ela para o pet no Instagram. Em menos de 24 horas no ar, o perfil já tem mais de 11,7 mil seguidores. A conta vem com o nome “tbdpupofficial”, sendo “tbd” uma abreviação de “a ser atualizado” e “pup official” significando “filhote oficial”, ficando a promessa de mudança quando o nome for escolhido.

No texto no perfil da conta do animal consta o seguinte texto: “Bem-vindo ao meu perfil oficial de filhote! Au Au! Eu amo a minha vovó Jennifer Lopez e o meu vovô Alex Rodriguez”, junto com o emoji de um cachorrinho.

Na conta consta o vídeo compartilhado no Instagram da cantora, fotos dos filhos com o cachorrinho, um registro do noivo Alex Rodriguez com o cão e uma imagem solo do filhote. “Minha primeira foto em família”, diz a legenda de uma foto de Lopez, Rodriguez, Max, a filha de Lopez (Emme) e o outro pet do quarteto.

Lopez está em um relacionamento com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez desde fevereiro de 2017. Eles ficaram noivos em 2018 e tinham planos de se casar em 2020, mas precisaram adiar o projeto em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O ex-atleta também tem duas filhas de um relacionamento prévio.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine