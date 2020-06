Magazine Alanis Morissette revela período de depressão após “um monte” de abortos espontâneos

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A artista de 46 anos tem três filhos com o marido, o músico norte-americano Mario ‘Souleye’ Treadway. (Foto: Reprodução)

A cantora canadense Alanis Morissette falou sobre o período de depressão que viveu após sofrer “um monte” de abortos espontâneos. Hoje aos 46 anos e mãe de três crianças, frutos de seu casamento com o músico norte-americano Mario ‘Souleye’ Treadway, a artista tratou de seu sofrimento pós-abortos em participação no mais recente episódio do podcast do ator Dax Shepard, ‘Armchair Expert’.

“Bem, nem tudo foi dentro de situações ideais, eu tive um monte de abortos”, contou Morissette.

“Nós estávamos tentando e então vinha a surpresa e depois a ruína e tudo mais. Mas eu acredito que tenho essa luz-guia que me faz continuar, mesmo quando está tudo muito ruim, com esperança, fé e a crença de que tudo vai dar certo, não importa como for”.

“Eu sou uma otimista que sempre acaba deprimida e chorando, mas no final do dia sempre vejo essa pequena luz, aquela estrelinha de Belém que continua brilhando”. Morissette é mãe de Ever (10 anos), Onyx (4 anos) e do caçula Winter (10 meses). Ela disse que a diferença de idade entre as crianças é fruto dos abortos espontâneos ocorridos entre cada uma das gestações. A cantora também falou sobre a dificuldade de manter o relacionamento com o marido saudável em meio ao período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Ela e Souleye estão casados desde 2010. “Há vários divórcios ocorrendo no momento. Porque aqueles que querem ir para rua, que gostaram de voar, não estão podendo voar. Então o que você vai fazer? Ir para o quarto ao lado e fazer um pão? Eu estou rindo, mas não é engraçado”, disse. Ela contou que faz questão de ter seus momentos de solidão em meio à quarentena: “Eu aviso da forma mais adorável que consigo quando vou para o quarto: ‘Eu sou a mamãe irritada agora’”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine