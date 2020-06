Magazine Sharon Stone revela ter sido atingida por raio: “Fui jogada do outro lado da cozinha”

13 de junho de 2020

A atriz de 62 anos disse ter precisado passar por eletrocardiogramas durante 10 dias seguidos. (Foto: Reprodução)

A atriz Sharon Stone revelou ter sido atingida por um raio dentro da cozinha de sua casa. A celebridade de 62 anos expôs o ocorrido em participação no mais recente episódio do podcast ‘Films to Be Buried With’, apresentado pelo ator e comediante Brett Goldstein.

A estrela de ‘Instinto Selvagem’ (1992) contou que o acidente aconteceu em sua juventude, durante uma tempestade, quando ela ainda morava com a mãe.

“Eu estava colocando água no ferro de passar e estava com uma das mãos na torneira e outra no ferro, então o nosso poço foi atingido pelo raio e ele veio por meio da água. Eu fui levantada, jogada do outro lado da cozinha e bati contra a geladeira”, contou.

Stone disse que desmaiou e foi acordada por tapas de sua mãe em seu rosto. Ela foi levada para um hospital e precisou passar por exames ao longo de 10 dias seguidos. “A eletrocardiografia mostrava uma presença imensa de eletricidade no meu corpo, eu precisei fazer eletrocardiografias todos os dias durante uns dez dias seguidos”, afirmou a atriz em meio a risos. “Foi muito maluco”. Mãe de três meninos, Stone também disse se sentir “imensamente sortuda” de estar viva após sofrer um aneurisma cerebral em 2001. Ela passou os dois anos seguintes ao ocorrido reaprendendo a andar, falar e ler.

