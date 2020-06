Magazine Taylor Swift faz apelo para seu Estado natal remover estátuas de “figuras historicamente racistas”

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

"Edward Caack e Nathan Bedford Forrest foram figuras DESPREZÍVEIS na história do nosso Estado e deveriam ser tratados como tais", disse. (Foto: Reprodução)

A cantora Taylor Swift está pedindo os legisladores do Tennessee (EUA), seu Estado natal, que removam os monumentos em homenagem a personagens sabidamente racistas argumentando que “vilões não merecem estátuas”.

“Como alguém do Tennessee, fico angustiada por termos em nosso Estado monumentos erguidos que celebram figuras históricas que fizeram crueldades”, tuitou Swift, que tem uma casa em Nashville. “Edward Caack e Nathan Bedford Forrest foram figuras DESPREZÍVEIS na história do nosso Estado e deveriam ser tratados como tais.”

A revolta da cantora veio depois que uma estátua de Carmack, que ficava em frente ao capitólio do Tennessee, foi derrubada no dia 30 de maio.

Carmack foi um proeminente jurista e jornalista no Tennessee que serviu no Senado de 1901 a 1908. Sua estátua foi erguida em 1927. Swift comentou que Carmack era famoso por escrever artigos incentivando o linchamento e promovendo ataques violentos contra a jornalista negra pioneira Ida B. Wells. O Tennessee disse que recolocaria a estátua, mas Swift disse que “substituir a estátua dele seria um desperdício do dinheiro do Estado e de uma oportunidade de fazer a coisa certa.”

Ela sugeriu que, no lugar, fosse feito um memorial para Wells “por seu trabalho pioneiro em jornalismo e direitos civis”.

Swift ainda criticou o comitê da Câmara, que votou contra a remoção do busto de Nathan Beford Forrest, um general que chegou a ser membro do alto escalão da Ku Klux Klan. Há pouco tempo, o governador do Tennessee pediu aos senadores do Estado que atenuassem suas homenagens no “Dia de Nathan Bedford Forrest”, celebrado em 13 de julho.

A cantora argumentou que parar com essas comemorações melhoraria a vida dos negros americanos que moram no Tennessee. “Quando você luta para honrar os racistas, mostra aos habitantes negros do Tennessee e a todos os seus aliados o seu posicionamento que continua com esse ciclo de dor. Você não pode mudar a história, mas pode mudar isso.”

Conversando com o The Guardian em agosto do ano passado, ela falou a respeito do que os críticos chamavam de “narrativa de vítima branca” ao longo de sua carreira musical. Swift disse que estava tentando reconhecer o seu próprio “privilégio branco” e que “é algo que eu ainda estou tentando me educar todos os dias”.

