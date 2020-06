Porto Alegre Agentes da EPTC fazem escolta de órgão para transplante em Porto Alegre

13 de junho de 2020

O órgão foi levado para o Hospital de Clínicas

Agentes de fiscalização de trânsito da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizaram, no início da manhã deste sábado (13), uma nova escolta para o traslado de um órgão para transplante em Porto Alegre.

A equipe foi acionada pela Central de Transplantes do Rio Grande do Sul para garantir o transporte, em segurança, de um fígado vindo do Paraná, desde o Aeroporto Internacional Salgado Filho até o Hospital de Clínicas.

O trajeto durou dez minutos, pelas avenidas Sertório, Santos Dumont, Voluntários da Pátria e Castelo Branco, Túnel da Conceição e avenida Osvaldo Aranha. A chegada ao hospital ocorreu às 6h40min.

“A escolta assegura o deslocamento da forma mais ágil e segura possível. Assim, contribuímos com a preservação de vidas e também com a prevenção de acidentes”, disse o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires. A EPTC já realizou, neste ano, oito escoltas de órgãos para transplantes.

