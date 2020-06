Política Polícia desmonta acampamentos de apoiadores de Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios

13 de junho de 2020

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os acampamentos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foram desmontados em uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pelo órgão de fiscalização DF Legal. A Polícia Militar atuou na retirada dos grupos na sexta-feira (12) e neste sábado (13).

Imagens gravadas mostram a corporação usando spray de pimenta contra militantes que ainda estavam no local na manhã dete sábado. Segundo a PM, houve resistência por parte do grupo.

Em nota conjunta, o DF Legal e a Secretaria informaram que “os manifestantes ocupavam área pública na Esplanada dos Ministérios, o que não é permitido”. Ainda de acordo com a nota, os grupos descumpriam decreto do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que proíbe aglomerações com mais de cem pessoas em eventos que demandem a autorização prévia em razão da pandemia do novo coronavírus.

A operação para a retirada dos manifestantes ocorreu mais de um mês após a instalação dos acampamentos. A mobilização dos apoiadores do governo federal foi organizada por meio das redes sociais.

