Jéssica Ellen usou seu Instagram para relatar o assédio que sofreu, quando era criança e morava na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Em uma série de textos publicados nesta segunda-feira (17), a atriz da novela “Amor de Mãe”, da TV Globo, lembrou como foi assediada por um homem branco, bem mais velho, e como sua mãe, Nilma, a protegeu.

“Minha mãe, sempre atenta, forte e guerreira, me defendeu, me confirmou que o assédio do velho branco era algo errado. Me livrou do possível pesadelo da pedofilia, um crime inadmissível”, explicou.

Ela ainda fez um alerta sobre a necessidade de se conversar com as crianças, de forma que seja possível denunciar as situações de abuso. Jéssica também se posicionou sobre a situação da menina de 10 anos, moradora do Espírito Santo.

Estuprada pelo tio desde os 6 anos, ela engravidou dele e precisou sair do Estado para fazer um aborto e interromper a gravidez, como assegurado pela Justiça em casos como o dela – o caso foi notícia neste final de semana. “Uma criança de 10 anos não é capaz de gerar outra vida”, desabafou.