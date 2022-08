Brasil Jô Soares fez mais de 20 mil entrevistas; veja as mais marcantes

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Nair Bello, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo estavam na estreia do "Programa do Jô", em abril de 2000. (Foto: Reprodução da TV)

Nas duas emissoras pode onde passou com os seus talk shows, Jô Soares entrevistou mais de 20 mil pessoas ao longo da carreira. No “Jô Soares Onze e Meia”, do SBT, sua primeira empreitada neste formato, foram 6.927 conversas de 1988 a 1999. Depois, ao ir para a TV Globo, o apresentou realizou 14.426 entrevistas entre 2000 e 2016, período em que o “Programa do Jô” foi ao ar.

Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues

Quem viu, riu. No primeiro ano de “Programa do Jô” na TV Globo, em 2000, o apresentador cumpriu uma promessa: levar sua colega da antiga emissora, Hebe Camargo, para a sua nova poltrona. E ele levou não só Hebe, mas as atrizes Nair Belo e Lolita Rodrigues que, se separadas já causavam, imagine juntas. Deu no que deu: até hoje, o encontro é lembrado como uma das entrevistas mais divertidas da história do programa. Soltinhas e entre muitas gargalhadas, Hebe, Nair e Lolita lembraram de casos da profissão e contaram histórias impagáveis, arrancando gargalhadas do apresentador e da plateia.

Rogério Skylab

Ninguém sabia muito bem quem era aquele músico de aparência jocosa que foi recebido por Jô Soares no “Onze e meia”, em 1998, e depois no “Programa do Jô”, em 2003. Fato é que as primeiras entrevistas de Skylab para o apresentador renderam tanto que lhe deram certa projeção. Além disso, o músico carioca virou “sócio” do talk-show, voltando em outras oportunidades. No programa de 2003, Skylab declamou poesias e cantou algumas de suas canções, como “Matador de passarinho”.

Fábio Porchat

Muito antes de se tornar famoso, quando ainda cursava a faculdade de Marketing, Porchat chegou a se apresentar no palco “Programa do Jô”, onde estava sentado na plateia, com uma esquete de humor do programa “Os Normais”. Ele tinha 18 anos e convenceu o apresentador por meio de um bilhete, prontamente atendido . O programa foi exibido em agosto de 2002. Hoje, Porchat considera aquele momento o início de sua carreira. Depois, já estabelecido como ator e humorista, Porchat voltou ao programa e sempre se mostrou grato pela oportunidade.

Francis Ford Coppola

Em 2010, o diretor de filmes como “O poderoso chefão” e “Apocalypse Now” foi ao Jô por ocasião do lançamento no Brasil do filme “Tetro”. Juntos, entrevistador e entrevistado tomaram uma taça de vinho servida pelo elegante Alex e conversaram sobre diversos tópicos, incluindo cinema.

Faustão

Avesso à entrevistas, Fausto Silva abriu uma exceção e foi um dos convidados da última temporada do “Programa do Jô”, em 2016. A conversa rendeu 10 pontos de Ibope em São Paulo, a maior audiência do programa em cinco anos. Faustão falou sobre seu início na TV como repórter esportivo, contou casos inusitados que viveu por trás das telas, e deu detalhes sobre a cirurgia bariátrica que havia feito recentemente.

Roberto Marinho

O jornalista e empresário à frente da TV Globo deu a primeira entrevista a Jô Soares na casa nova, em abril de 2000. O papo foi no jardim da casa de Marinho, no Cosme Velho, com os famosos flamingos rosas passeando ao fundo. Jô fez perguntas não só sobre a trajetória profissional de Marinho, mas também sobre intimidades do comunicador. “Vou lhe fazer uma pergunta de gordo, Dr. Roberto: você é muito guloso?”, perguntou Jô no programa.

Zeca Pagodinho

O sambista era outro habitué do “Programa do Jô” e sempre garantia boas risadas quando era entrevistado pelo apresentador. Numa delas, em 2014, Zeca foi direto: “Qual foi a coisa que você teve que fazer que você mais odiava?”, perguntou Jô Soares. “Trabalhar”, respondeu Zeca. “Você ainda bebe uma cervejinha.. Uma basta?”, questionou Jô. “Uma caixa”, disse Zeca. A reação da plateia foi de gargalhada geral. Assista a entrevista completa aqui.

Enéas Carneiro

“Você cortou a barba?”, perguntou Jô Soares ao político Enéas Carneiro em entrevista de 2002. O excêntrico político, conhecido pelo bordão “Meu nome é Enéas!”, bateu um papo de mais de 40 minutos com Jô, onde falou de sua história, das tentativas de se eleger presidente, entre outros assuntos.

Eduardo Sterblich

Com um copo de whisky na mão, Eduardo Sterblich fez Jô Soares gargalhar no encontro que tiveram em 2010. O ator falou sobre sua infância – “pensava que eu era gay” -, lembrou da época que trabalhava como garçom e contou outras histórias prenderam a atenção da plateia. Jô deu tanta risada que muitas vezes perdeu o fôlego durante a entrevista.

