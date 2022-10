Política João Amoêdo, ex-presidente do partido Novo, declara voto em Lula no segundo turno

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Ex-presidente do partido Novo foi um crítico constante dos governos petistas e disputou as eleições presidenciais de 2018 calcado no discurso do liberalismo econômico Foto: Site oficial/Divulgação Ex-presidente do partido Novo foi um crítico constante dos governos petistas e disputou as eleições presidenciais de 2018 calcado no discurso do liberalismo econômico.(Foto: Site oficial/Divulgação) Foto: Site oficial/Divulgação

O ex-presidente do partido Novo, João Amoêdo, declarou neste sábado (15) que seu voto será em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno das eleições presidenciais.

“É uma decisão difícil, pois não concordo com nenhum dos dois. A qualquer um que seja eleito, serei oposição desde o primeiro dia, mas meu direito de oposição tem mais chance de ser preservado com Lula do que Bolsonaro”, disse Amoêdo.

Amôedo foi um crítico constante dos governos petistas e disputou as eleições presidenciais de 2018 calcado no discurso do liberalismo econômico. Ele ficou em 5º lugar, com 2,6 milhões de votos no primeiro turno.

O empresário, inclusive, tentou disputar novamente a cadeira do Palácio do Planalto neste ano, mas foi preterido por Luiz Felipe D’Avila. O candidato foi anunciado em convenção nacional do partido, que ficou marcada pela divisão entre os filiados favoráveis e contrários ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

O racha no partido persiste e a posição de Amoêdo contrasta com outro expoente do Novo, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Dois dias após o primeiro turno, Zema anunciou o apoio a Bolsonaro após uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Depois da declaração de voto de Amoêdo, o atual presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, emitiu uma nota nas redes sociais, chamando a decisão de “vergonhosa”.

