Inter Confira os possíveis cenários para o Inter diante do confronto contra o Botafogo

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Colorado pode reduzir a diferença para o Palmeiras na rodada, mas também tem a chance de cair na classificação Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado pode reduzir a diferença para o Palmeiras na rodada, mas também tem a chance de cair na classificação (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na reta final do Brasileirão, a esperança de ser campeão ainda anima o torcedor colorado. A diferença entre o líder da competição, Palmeiras, é de 10 pontos. O Inter está com 57 pontos na tabela. O Colorado enfrenta o Botafogo neste domingo (16), às 18h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Apenas dois cenários são possíveis para o time de Mano Menezes. O Inter pode acabar em segundo lugar, caso vença ou empate, no Nilton Santos. A posição se manterá mesmo se a equipe gaúcha perder. Para isso, o Corinthians não pode ganhar.

Se perder, o Inter pode acabar em terceiro lugar, com mesma pontuação do Corinthians. Para isso, ele precisa perder para o Botafogo e o time paulista vencer o Goiás. A melhor hipótese para o Inter diminuir os pontos em relação ao Palmeiras é a diferença cair para sete pontos.

