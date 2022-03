Política João Doria diz que tentativa de parte do PSDB de reverter sua candidatura seria “golpe”

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

“[Isso seria] Uma tentativa torpe, vil de corroer a democracia e fragilizar o PSDB”, respondeu o governador paulista a jornalistas. Foto: Reprodução “[Isso seria] Uma tentativa torpe, vil de corroer a democracia e fragilizar o PSDB”, respondeu o governador paulista a jornalistas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, João Doria, afirmou neste domingo (27) que tentativas de parte do PSDB de reverter sua candidatura à Presidência da República seriam um “golpe”.

Doria defendeu o processo de prévias realizado pelo partido e a homologação de seu nome como o candidato tucano. “As prévias foram realizadas durante três meses em todo o Brasil, 44 mil eleitores do PSDB votaram. Houve a homologação, um ato celebrado em Brasília com os três candidatos que disputaram, o senador Arthur Virgílio, o governador Eduardo Leite e eu, com a presença do presidente nacional do PSDB”, disse Doria. “Qualquer outro sentimento diferente disso é golpe.”

O comentário foi feito em um evento em São Paulo em que foi anunciada a ampliação da aplicação da quarta dose para idosos com mais de 60 anos. Jornalistas questionaram sobre um suposto movimento de parte do PSDB para evitar que os resultados da prévia fossem homologados. “[Isso seria] Uma tentativa torpe, vil de corroer a democracia e fragilizar o PSDB”, respondeu o governador.

