Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

O dinheiro, equivalente a mais de 160 mil reais, era transportado escondido dentro de um carro. Foto: PRF/Divulgação O dinheiro, equivalente a mais de 160 mil reais, era transportado escondido dentro de um carro. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde deste sábado (26), em São Borja, na Fronteira Oeste, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de pesos argentinos em um carro abordado na BR-472.

Os policiais abordaram um Peugeot 208, com placas de Uruguaiana. Durante buscas no interior do veículo, encontraram 5 milhões de pesos argentinos escondidos embaixo do banco traseiro. A quantia é equivalente a mais de 160 mil reais.

O motorista, de 46 anos, residente em Uruguaiana, que disse que estava trazendo o dinheiro para São Borja, mas não conseguiu comprovar nem explicar a procedência lícita.

Ele foi preso e encaminhado com a quantia para a Polícia Federal.

