Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ampliará a oferta de transporte coletivo a partir desta segunda-feira (28).

Entre as linhas, está a 476 Petrópolis/PUC, que será reativada na terça-feira (29) para atender estudantes e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) – veja no fim do texto.

As alterações estão disponíveis no site da EPTC e a localização, em tempo real, pode ser conferida no Cittamobi, na função GPS do aplicativo do TRI.

Linhas ampliadas

Linhas 3944 Mapa Via Parada 4, 3945 Mapa/Parada 6/Quinta do Portal, 3946 Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho, 3947Quinta do Portal/Mapa/Parada 6, linha 395 Quinta do Portasl/Salgado Filho e 3951 Quinta do Portal/Salgado Filho/Parada 6 – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 141 para 143, sendo 72 bairro ao Centro e 71 Centro ao bairro. Ampliação de viagens no pico da manhã e tarde. Primeiro horário saindo do bairro às 5h15 e último horário saindo do bairro às 22h13. Primeiro horário saindo do Centro às 5h55 e último horário saindo do Centro às 23h. No pico da manhã o atendimento da Mapa e da Quinta do Portal ocorre por linhas individuais, ou seja, cada uma atendendo um bairro. Intervalo médio entre as viagens que atende a Quinta do Portal (linhas 395 e 3951) no pico da manhã (das 6h às 8h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens que atende a Mapa (linha 3944) no pico da manhã (das 6h às 8h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens que atende Mapa e a Quinta do Portal (linha 3946) nos horários de entrepico (das 8h às 16h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens que atende a Mapa e a Quinta do Portal (linhas 3946 e 3947) nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de dez minutos.

Linha 250 1 de Maio – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 40 para 42, sendo 21 por sentido. Ampliação de viagens no pico da manhã com a inclusão da viagem das 6h35 bairro ao Centro e 7h15 Centro-bairro. Primeiro horário saindo do bairro às 5h40 e último horário saindo do bairro às 18h30. Primeiro horário saindo do Centro às 6h15 e último horário saindo do Centro às 19h08. Após às 19h08 o atendimento da 1º de Maio é feito pela linha 2543 com viagens até 23h20. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 40 minutos.

Linhas 171 Ponta Grossa e 1713 Ponta Grossa até a Otto – Ampliação de uma viagem por dia no conjunto de linhas, passando de 88 para 89, sendo 44 bairro ao Centro e 45 Centro ao bairro. Incluso o horário das 6h20 na linha 1713 que será reativada. Primeiro horário saindo do bairro às 5h e último horário saindo do bairro às 19h40. Primeiro horário saindo do Centro às 6h05 e último horário saindo do Centro às 20h50. Após às 20h50 o bairro Ponta Grossa é atendido pela linha M79 com viagens até 1h05. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 19 minutos.

Linha 343 Campus/Ipiranga – Ampliação de uma viagem por dia, passando de 82 para 83, sendo 42 bairro ao Centro e 41 Centro-bairro. Incluso o horário das 22h15 no sentido bairro ao centro em atendimento ao Campus da UFRGS. Primeiro horário saindo do bairro às 5h40 e último horário saindo do bairro às 22h15. Primeiro horário saindo do Centro às 6h20 e último horário saindo do Centro às 21h02. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 22 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 20 minutos.

Linhas com adequação de tabela horária e de atendimento

Linhas 492 Petrópolis SESC e 4921 Petrópolis/Vila Margarida – Oferta de 52 viagens por dia, sendo 26 por sentido. Ajuste de tabela horária no pico da manhã. Primeiro horário saindo do bairro às 5h50 e último horário saindo do bairro às 20h35. Primeiro horário saindo do Centro às 6h27 e último horário saindo do Centro às 21h10. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 35 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 38 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 28 minutos.

Linha T10 triângulo/Antônio de Carvalho – Oferta de 75 viagens, sendo 37 sentido Norte-Leste e 38 no sentido Leste-Norte. Adequação da tabela horária para melhor atendimento a UniRitter Campus Fapa. Horários das 22h45 sentido Leste-Norte passa a ser às 22h. Horários das 22h45 sentido Norte-Leste passa a ser às 22h. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 19 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 25 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 25 minutos.

Linha T2 – Oferta de 123 viagens por dia, sendo 60 no sentido Norte-Sul e 63 no sentido Sul-Norte. Ajuste de tabela horária no pico da tarde com o horário das 18h30 Norte-Sul passando a ser 18h33. Primeiro horário sentido Norte-Sul às 5h35 e último horário à 0h. Primeiro horário sentido Sul-Norte às 5h20 e último horário às 23h57. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 13 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 17 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 15 minutos.

Linhas 274 Glória/Azenha/Cascatinha e 2741 Glória/Cascatinha/Azenha – Oferta de 38 viagens no conjunto de linhas, sendo 19 por sentido. Adequação de atendimento noturno. Primeiro horário saindo do bairro às 6h03 e último horário saindo do bairro às 18h15. Primeiro horário saindo do Centro às 6h30 e último horário saindo do Centro às 18h45. Após às 18h44 o atendimento ao bairro Glória é feito pela linha 2543 com viagens até 23h20. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 30 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de uma hora. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 30 minutos.

Linha 2671 Lami/Varejão (Via Edgar Pires de Castro), 2672 Lami (Via Beco da Vitória), D67 Lami (Via Belém Novo/Direta) e R67 Rapida Lami Via Belém Novo – Para melhor atendimento à comunidade do Lami, as linhas que atendem a região voltam a operar com a restrição de embarque existente no período que antecede a pandemia. As linhas 2671 e 2672 no sentido bairro ao Centro permitem embarque até a Restinga. A linha D67 no sentido bairro ao Centro permite embarque até o Belém Novo. As linhas 2671 e 2672 no sentido Centro ao bairro permite desembarque somente a partir da Restinga. A linha D67 no sentido Centro ao bairro permite desembarque somente a partir do Belém Novo. A linha R67 atende todas paradas do Lami e depois somente os pontos de embarque das paradas rápidas.

Linha R10 Rápida restinga Nova/Cavalhada – Para melhor atendimento a comunidade da Restinga, a linha R10 volta a operar com a restrição de embarque existente no período que antecede a pandemia. A linha só irá parar nos pontos de paradas estabelecidos para as linhas rápidas.

Linha que será reativada a partir de terça-feira (29)

Linha 476 Petrópolis/PUC – Oferta de 55 viagens por dia, sendo 28 no sentido bairro ao Centro e 27 no sentido Centro ao bairro. Linha reativada para atender a PUCRS. Primeiro horário saindo da PUC às 6h e último horário saindo da PUC às 22h45. Primeiro horário saindo do Centro às 6h35 e último horário saindo do Centro às 22h45. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da manhã (das 6h às 9h) de 32 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de entrepico (das 9h às 16h) de 40 minutos. Intervalo médio entre as viagens nos horários de pico da tarde (das 16h às 19h) de 32 minutos.

