Rio Grande do Sul UFPel faz chamada especial do Sisu: são 110 vagas em 17 cursos

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Candidatos deverão preencher, até a próxima terça-feira (29) a ficha de inscrição online. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) fará uma chamada especial de candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021/2. Será realizada uma nova chamada para ocupação de vagas remanescentes, para que os novos estudantes frequentem suas aulas até o 25º dia útil do semestre em andamento, sendo que estas iniciaram no dia 7 de março – as matrículas deverão ocorrer até 4 de abril.

Estão disponíveis 110 vagas em 17 cursos de graduação presenciais, que ainda estão em sistema híbrido de ensino. As listas de espera atualizadas do Sisu 2021/2 foram divulgadas na sexta-feira (25). Candidatos já chamados e que não realizaram a matrícula em sua convocação não poderão concorrer.

Os candidatos relacionados e que tenham interesse em participar da chamada extraordinária deverão preencher, até a próxima terça-feira (29), a ficha de inscrição online, cujo acesso é orientado no edital. Eles deverão encaminhar os documentos de cadastro de forma digital. Candidatos que não enviarem os documentos de acordo com as instruções do edital perderão a vaga e será analisada a documentação do candidato seguinte, conforme a ordem de classificação.

Os resultados serão divulgados no dia seguinte, quarta-feira (30), sendo que os classificados já estarão considerados matriculados nos respectivos cursos.

Cursos com vagas disponíveis:

– Administração

– Agronomia

– Arquitetura e Urbanismo

– Ciência da Computação

– Design Digital

– Educação Física (Licenciatura)

– Enfermagem

– Farmácia

– Gastronomia

– Medicina

– Medicina Veterinária

– Nutrição

– Odontologia

– Pedagogia

– Química Forense

– Terapia Ocupacional

– Zootecnia.

