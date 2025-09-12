Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Esporte João Fonseca encara Tsitsipas e tenta quebrar escrita em Atenas

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Tsitsipas venceu 12 dos 13 jogos de simples na Davis, e João Fonseca tenta ser o segundo a quebrar essa sequência.

Foto: André Gemmer/CBT
Foto: André Gemmer/CBT

Neste fim de semana, o jovem tenista brasileiro João Fonseca, atual número 42 do mundo e líder do ranking nacional, terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira: enfrentar o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo, em confronto válido pela Copa Davis, em Atenas.

Apesar de viver uma temporada irregular no circuito ATP, Tsitsipas mantém um retrospecto impressionante na Davis: 12 vitórias em 13 partidas de simples. Sua única derrota ocorreu em 2023, contra o eslovaco Alex Molcan, quando o confronto já estava decidido a favor da Grécia.

João Fonseca, de apenas 19 anos, tem mostrado evolução constante. Em 2024, venceu dois jogos importantes na Davis contra Botic Van De Zandschulp e Raphael Collignon, ambos fora de casa. Agora, busca consolidar sua presença no cenário internacional enfrentando um dos nomes mais fortes da competição.

Tsitsipas, por sua vez, reconheceu o talento do brasileiro:

“Ele tem se destacado bastante, cresceu muito no ranking. Joga um estilo muito livre, me lembra um pouco de mim quando entrei no circuito”, comentou o grego.

Além de Fonseca, o Brasil contará com Thiago Wild, número 146 do mundo, que também enfrentará Tsitsipas. Do lado grego, o segundo jogador é Stefanos Sakellaridis, de 20 anos e número 286 do ranking, que já perdeu para Wild em um torneio anterior.

A ordem dos jogos será definida nesta sexta-feira (12), e o confronto promete emoções intensas, com o Brasil buscando surpreender fora de casa.

