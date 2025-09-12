Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Brasil estreia contra a China no dia 14 de setembro e pode evitar gigantes como Polônia e Itália até a semifinal.Foto: Reprodução/Federação Polonesa de Voleibol
A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino inicia sua campanha no Campeonato Mundial em busca do tetracampeonato com grandes expectativas. A competição acontece nas Filipinas entre os dias 12 e 28 de setembro, reunindo 32 seleções divididas em oito grupos.
Jogos do Brasil na Fase de Grupos – Grupo H
14/09 (domingo), 10 horas – Brasil x China
15/09 (segunda-feira), 23 horas – Brasil x República Tcheca
17/09 (quarta-feira), 23 horas – Brasil x Sérvia
Os dois melhores colocados do grupo avançam para as oitavas de final.
Oitavas de final: 23/09 às 4h30 ou 9 horas, contra um dos classificados do Grupo A (Filipinas, Irã, Egito ou Tunísia)
Quartas de final: 25/09 às 4h30
Semifinais: 27/09 às 3h30 ou 7h30
Final ou disputa de bronze: 28/09 às 3h30 (bronze) ou 7h30 (final)
O chaveamento favorece o Brasil até as semifinais, evitando confrontos com potências como Polônia, Itália, França e Japão, que estão do outro lado da tabela.
Convocados por Bernardinho
Levantadores: Brasília, Cachopa
Opostos: Alan, Chizoba, Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann
Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta
Líbero: Maique