Tênis João Fonseca perde para Alexandre Muller e é eliminado no Rio Open

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Campeão do ATP 250 de Buenos Aires, brasileiro não consegue repetir bom desempenho em casa. (Foto: André Durão)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de encantar o mundo, João Fonseca se reencontrou com a torcida brasileira e o Rio Open, palco em que surgiu como promessa do tênis há um ano.

O atual número 68 do mundo lutou muito para corresponder à expectativa dos fãs que lotaram a quadra Guga Kuerten, mas não resistiu à maratona que culminou com a conquista do ATP de Buenos Aires, no último domingo (16), e sucumbiu diante do francês Alexandre Muller, número 60 do mundo. Visivelmente desgastado, o brasileiro acabou derrotado por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), dando adeus ao Rio Open 2025.

“Não foi o meu momento, não foi o jogo que eu queria, mas não poderia deixar de agradecer a essa torcida maravilhosa. É uma honra jogar aqui. Só tenho a agradecer ao Rio Open por me proporcionar esses momentos maravilhosos. Vou me preparar para que seja melhor no ano que vem”, disse João, ainda na quadra, após a partida.

Diante de um adversário desconhecido, João começou a partida apresentando seu cartão de visita: uma direita indefensável que deixou Muller pelo caminho. O brasileiro chegou a um break point logo no primeiro game, mas o francês conseguiu se salvar e começou a se impor em quadra. Numa virada de chave rápida, Muller aproveitou bem os momentos de tensão de Fonseca, que começou a dar sinais de cansaço após a intensa semana em Buenos Aires, quebrou o saque do brasileiro duas vezes seguidas e sacou para abrir 5/0.

A partir do sexto game, João começou a mostrar um jogo mais parecido com o que o levou às conquistas recentes. Mais solto, conseguiu confirmar seu saque pela primeira vez na partida para diminuir a vantagem do francês para 5/1. Na sequência, teve a chance de quebrar o serviço do rival, mas Muller só aproveitou a vantagem construída e fechou em 6/1.

João voltou mais agressivo para o segundo set, mas seguiu com dificuldades de encaixar o primeiro saque e precisou lutar muito para manter seus games de serviço, enquanto Muller mostrava total controle das ações. No nono game, com o placar empatado, o brasileiro conseguiu a duras penas salvar um break point para se manter no jogo e fazer 5/4. A igualdade se manteve até o fim e o segundo set precisou ser decidido no tiebreak.

Diante de um adversário que errava muito pouco, João não conseguiu evitar um minibreak de Muller logo no início. Ele até se recuperou e chegou a encostar, fazendo 2/2, mas em seguida viu o rival abrir 5/2. O brasileiro mais uma vez diminiu a vantagem de Muller para 5/4, mas com dois saques na mão, o francês aproveitou erros de João para fechar em 7/4.

“Sinto muito pelo torneio e pelo Brasil, mas foi uma boa vitória para mim. Nunca é fácil ganhar um torneio e jogar logo depois”, disse Muller, sobre a maratona de João. “Estou feliz pelo resultado. João é um ótimo jogador e se tornará uma lenda. Hoje, porém, era para mim.”

Muller encara na próxima rodada, nesta quinta (20), o argentino Tomas Martin Etcheverry, atual número 43 do mundo, que bateu o francês Corentin Moutet por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/1). Etcheverry foi o rival do brasileiro na estreia em Buenos Aires, quando foi superado por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/joao-fonseca-perde-para-alexandre-muller-e-e-eliminado-no-rio-open/

João Fonseca perde para Alexandre Muller e é eliminado no Rio Open

2025-02-18