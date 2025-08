Grêmio João Lucas sofre lesão muscular e vira desfalque no Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mais uma vez na temporada de 2025, Mano Menezes se vê sem opções para a lateral-direita, enfrentando um novo desafio na montagem da equipe. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mais uma vez na temporada de 2025, Mano Menezes se vê sem opções para a lateral direita, enfrentando um novo desafio na montagem da equipe. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informou, neste domingo, que o lateral-direito João Lucas sofreu uma lesão muscular grau II-b no bíceps femoral da coxa esquerda. O problema ocorreu durante o primeiro tempo da partida contra o Fluminense, realizada no último sábado, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

João Lucas relatou dores na região posterior da coxa e precisou ser substituído ainda na etapa inicial. Após o jogo, exames de imagem confirmaram a gravidade da lesão, que exige cuidados específicos e um período de recuperação que pode variar conforme a resposta ao tratamento.

O jogador iniciou o processo de reabilitação com a equipe de fisioterapia do clube, sob supervisão do departamento médico. Embora o Grêmio não tenha divulgado uma previsão oficial para o retorno aos gramados, lesões de grau II-b geralmente demandam algumas semanas de recuperação, dependendo da evolução clínica.

A ausência de João Lucas representa uma baixa significativa para o técnico Mano Menezes, que foi titular contra o Fluminense, primeiro jogo após a venda de Igor Serrote. Com a lesão, o treinador terá que recorrer a opções como o zagueiro Gustavo Martins, que já jogou improvisado alguns jogos como lateral direito. Outra hipótese seria mudar o esquema, com a chegada do Fabián Balbuena o Grêmio conta com o próprio paraguaio, o Kannemann, Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Jemerson e o Luan Cândido, que é lateral esquerdo de origem porém também joga de zagueiro.

João Lucas chegou ao Grêmio nesta temporada com a expectativa de ser o reserva imediato de João Pedro. No entanto, além de não corresponder às oportunidades recebidas, o lateral acabou se lesionando em um período semelhante ao do titular. Com isso, foi Gustavo Martins quem ganhou espaço, aproveitou as chances e passou a receber elogios da torcida.

O departamento médico do Grêmio reforçou que o atleta será monitorado diariamente e passará por avaliações periódicas para garantir uma recuperação segura e eficaz. O clube mantém uma estrutura de ponta para tratamento de lesões musculares, com foco na prevenção de recidivas e retorno gradual às atividades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/joao-lucas-sofre-lesao-muscular-e-vira-desfalque-no-gremio/

João Lucas sofre lesão muscular e vira desfalque no Grêmio

2025-08-05