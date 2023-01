Colunistas João Luiz sugere investimentos para produção de gás a partir do xisto brasileiro

Por Flavio Pereira | 26 de janeiro de 2023

Prefeito João Luiz Vargas defende retomada do investimento no xisto brasileiro. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas, disse ontem que a decisão dos governos do Brasil e Argentina, de financiamento pelo BNDES do gasoduto para trazer ao Brasil gás do país vizinho extraído do xisto, desde a jazida de Vaca Muerta, reacendeu o debate sobre a exploração do xisto brasileiro. Segundo ele, essa decisão – o acordo Brasil-Argentina – deveria ser substituída por um investimento forte nas jazidas de xisto existentes no Brasil, as maiores do planeta. João Luiz, que já presidiu a Assembleia Legislativa gaúcha, conversou com o colunista, e elogiou a declaração do governador Eduardo Leite, que vê espaço para debater o tema, e lembra que “o legislativo, por iniciativa do saudoso deputado Erasmo Chiapeta – falecido em novembro do ano passado – produziu um gigantesco estudo sobre as reservas de xisto a partir do Paraná até o Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos possui a maior reserva mundial de xisto, seguido pelo Brasil, Estônia, China e Rússia”, observa João Luiz. O Brasil possui um dos maiores volumes mundial de xisto, contém em seu território reservas de 1,9 bilhão de barris de óleo. A Superintendência Industrial de Xisto (SIX) da Petrobrás atua como um centro de desenvolvimento de tecnologia, para o xisto cuja exploração está vedada por decisões judiciais. A saída, sugere João Luiz, “é buscar financiamento do próprio BNDES e mecanismos modernos para mitigar a poluição da produção de gás a partir do xisto, o que desenvolveria regiões hoje carentes nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.”

Financiamento do BNDES para a Argentina é tema polêmico

A decisão do presidente Lula, de financiar via BNDES com bilhões de reais o gasoduto para gás natural na Argentina, ignora o fato de que o tipo de gás explorado no país vizinho é muito mais poluente do que o encontrado no Brasil. Esse mesmo gás também existe nos poços do pré-sal, e o Brasil não utiliza porque aqui não há dutos de transporte. Os mesmos dutos que o Brasil agora promete financiar para a Argentina.

Futuro presidente da Assembleia vai ao Piratini

O deputado Vilmar Zanchin (MDB), escolhido pelo acordo entre as bancadas para presidir a Assembleia em chapa única, entregou ontem ao governador Eduardo Leite o convite para a posse da nova Mesa Diretora e dos deputados eleitos para a próxima Legislatura. Zanchin adiantou a sua gestão vai priorizar a pauta da melhoria da educação no Estado.

Lula diz que impeachment coordenado por Lewandowski foi golpe

O presidente Lula voltou a fazer uma bravata, ao afirmar na Argentina que o processo de impeachment de Dilma Rousseff, votado pelo Congresso e coordenado pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski, “foi um golpe”. Não fosse Lula o autor da declaração, o STF já teria adotado medidas enérgicas em defesa da democracia e das instituições.

Temer chama Lula de “mentiroso”

Em dura nota, fugindo ao seu estilo, o ex-presidente da República Michel Temer, diante do silêncio do MDB, chamou Lula da Silva de mentiroso e arrematou:

“Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi na verdade aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruí as iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo, é verdade: destruí um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%; inflação de dois dígitos para 2,75%; juros de 14,25 para 6,5%; queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8% graças a reforma trabalhista; recuperação da Petrobras e demais estatais graças a Lei das Estatais; destruí a Bolsa de Valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos”.

Adilson Troca no Palácio Piratini

O deputado estadual Adilson Troca, um dos fundadores do PSDB no estado, terá encontro nesta quinta-feira, às 11 horas, na ala residencial, com o governador Eduardo Leite. Troca, que assumiu o mandato no início do mês como suplente, teve quatro mandatos, e não disputou a ultima eleição por motivos particulares, mas engajou-se na campanha do governador.

Mudança na chefia de Polícia

O delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré será o novo chefe da Polícia Civil, em substituição ao delegado Fábio Motta Lopes. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite, ao lado do Secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. Na Brigada Militar, foi mantido o comandante-geral, coronel Cláudio dos Santos Feoli.

STJ e União Brasileira de Compositores promovem lançamento de livro sobre direito autoral

Com organização e coordenação de Sydney Sanches (ex-presidente do STF) e Karina Callai e participação dos Ministros João Otávio de Noronha, Aldir Passarinho Junior e Sidnei Beneti, o Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promove no dia 7 de fevereiro, a partir das 18h30, o lançamento do livro “O autor existe: o direito autoral aplicado pelo STJ nos 80 anos da UBC”. A obra é lançada pela UBC, União Brasileira de Compositores com a premissa de que, nas últimas oito décadas, houve lutas, vitórias e reconhecimento dos direitos dos autores brasileiros. O lançamento integra o calendário de celebrações dos 80 anos da UBC e a renda advinda das vendas será doada ao Instituto Zeca Pagodinho, que oferece cursos de artes e profissionalização para centenas de crianças em Duque de Caxias, RJ. O evento de lançamento é aberto ao público. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e Mestre em Bens Culturais, do Departamento de História da Fundação Getúlio Vargas/RJ, Sydney Sanches fala sobre as motivações para a criação da obra: “O constructo interpretativo da Lei de Direitos Autorais pelo STJ ao longo desses quase 25 anos foi a grande motivação para realização do livro, especialmente para destacar a vitalidade da norma, mesmo diante das intensas mudanças tecnológicas.

