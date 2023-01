Bruno Laux Segunda parada: Uruguai

Por Bruno Laux | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em viagem ao Uruguai, o presidente Lula se reuniu em Montevidéu com o presidente do país, Luis Lacalle Pou. Temas como o fortalecimento do Mercosul e projetos de integração entre os dois países estiveram entre as principais pautas da conversa.

Negociações

Lula se mostrou de acordo com a proposta do Uruguai ao Mercosul, em flexibilizar as negociações de países do bloco com nações externas, como as que o país pretende realizar com a China. No entanto, o presidente brasileiro destacou a possibilidade de um acordo comercial entre o bloco sul-americano e o país asiático.

Golpista

Durante uma declaração após a reunião, Lula se referiu ao ex-presidente Michel Temer (MDB) como golpista, fazendo referência ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ocorrido em 2016, o qual é visto como um golpe de estado pelo petista.

Resposta

Em resposta à fala do presidente, Michel Temer (MDB) declarou em nota à imprensa que o país não foi vítima de golpe nenhum, afirmando que Lula “insiste em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas”.

Cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por uma nova cirurgia no intestino ao retornar ao Brasil. Ainda sem data definida para voltar ao país, ele permanece na Flórida, nos Estados Unidos, desde o último dia 30 de dezembro.

Estreitando relações

A liberação do investimento de R$8,66 bilhões para o Ministério da Defesa pode ser o caminho para Lula mitigar suas relações com as Forças Armadas. A injeção de recursos surge em conjunto aos planos do governo de utilizar os militares na execução de projetos científicos, tecnológicos e formadores de empregos e mão de obra no país.

Crise Yanomami

Para auxiliar no atendimento ao povo indígena Yanomami, em Roraima, o governo federal iniciou a montagem de hospitais de campanha na região. O objetivo é acelerar e ampliar o atendimento às pessoas que sofrem com desnutrição, malária e outros graves problemas de saúde integrantes da crise sanitária que ocorre no local.

Alteração de comando

Foi confirmada pelo governo do DF a nomeação do delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, para o comando da Secretaria de Segurança Pública da capital federal. O cargo estava sem titular desde a exoneração de Anderson Torres, ocorrida após os atos antidemocráticos em Brasília.

Alteração de comando II

O governador Eduardo Leite anunciou a posse de dois novos líderes na Secretaria de Segurança Pública do RS. O delegado Fernando Antônio Oliveira Sodré assume a chefia da Polícia Civil, e o coronel Eduardo Estevam Camargo Rodrigues fica à frente do comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado.

Sinergia

Eduardo Leite se encontrou com o novo presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Vilmar Zanchin (MDB), o qual toma posse no próximo dia 31. De acordo com o governador, eles devem seguir “trabalhando em sinergia pelo desenvolvimento do estado”.

Saúde nacional

A secretária de saúde do RS, Arita Bergmann, participou via videoconferência da primeira reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, realizada em Brasília. No encontro foram discutidos temas relacionados à aplicação de melhores políticas da pasta para todo o Brasil.

Saúde nacional II

Arita declarou durante o evento que acredita que a nova gestão federal deve “cumprir a agenda de fazer o melhor possível para a saúde de todos, resgatando diretrizes e respeitando os preceitos da constituição e do SUS”.

Agricultura

Novas estações do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do RS foram instaladas no interior do estado. As unidades permitem obter parâmetros para o monitoramento do clima, além do uso correto de produtos fitossanitários em plantações.

Pessimismo

A indústria do estado iniciou 2023 registrando queda no Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho. O resultado, divulgado pela FIERGS, apresenta a marca de 46,9 pontos em janeiro deste ano, 2,6 a menos do que em dezembro do ano passado.

FUNASA

Servidores públicos federais do RS estiveram em assembleia com o sindicato da categoria fazendo oposição à Medida Provisória 1156/2023, a qual extingue a Fundação Nacional de Saúde. Eles defendem a reestruturação do órgão, com a contratação de novos profissionais através de concursos.

Ações em conjunto

O presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Marcos Lima, esteve reunido junto à Defensoria Pública do Estado do RS. O encontro busca alinhar projetos e ações sociais a serem realizadas em conjunto pelas entidades, além de outros assuntos de interesse mútuo.

Simples Nacional

A Receita Estadual lançou um novo programa de autorregularização tributária para contribuintes optantes pelo Simples Nacional. A plataforma possibilita a correção de erros relacionados a valores eventualmente ocorridos no Programa Gerador de Arrecadação da categoria.

Destaque na saúde

Duas iniciativas implantadas na capital gaúcha foram reconhecidas como exitosas pelo Ministério da Saúde e escolhidas em uma chamada pública: o Plano de Enfrentamento da Tuberculose em Porto Alegre e o projeto de monitoramento e mapeamento de pacientes em situação de rua que abandonaram o tratamento para a doença.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/segunda-parada-uruguai/

Segunda parada: Uruguai