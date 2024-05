Bruno Laux Panorama Político

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputados da Frente Parlamentar do Futebol se posicionaram favoravelmente à paralisação do Campeonato Brasileiro. (Foto: Divulgação/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Respeito à tragédia

Deputados da Frente Parlamentar do Futebol se posicionaram favoravelmente à paralisação do Campeonato Brasileiro a partir do contexto de calamidade enfrentado pelos times do RS. O líder do grupo, Bandeira de Mello (PSB-RJ), afirma que a decisão leva em conta a solicitação das equipes gaúchas, que vivem uma situação excepcional de tragédia.

Apoio do Conselhão

O presidente Lula se reunirá na quinta-feira junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável para tratar de pautas relacionadas à situação emergencial no RS. O chefe do Executivo deve dialogar com empresários e demais partes que integram o grupo, de modo a reunir esforços para apoiar os gaúchos.

Puxão de orelha

Lula criticou nesta segunda-feira a falta de articulação entre ministros do governo para o anúncio de medidas de socorro ao RS. O presidente também chamou a atenção de lideranças ministeriais que vem divulgando ações de ajuda ao estado, antes de alinhá-las com as equipes do governo.

Viagem adiada

O Itamaraty informou nesta segunda-feira que o presidente Lula decidiu adiar a visita que faria ao Chile nesta semana. O chefe do Executivo optou por prorrogar a viagem a partir da necessidade de acompanhamento das enchentes no RS, assim como da coordenação das ações de mitigação de impactos da catástrofe climática.

Desmonte de leis

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pediu que a Corte analise o suposto desmonte de leis ambientais no RS que pode ter potencializado os danos das inundações no estado. O subprocurador-geral do órgão, Lucas Furtado, solicitou também a avaliação de três PECs e 25 projetos de lei apresentados no Congresso, que podem acarretar impactos ambientais.

Comboio de doações

O Comando Militar do Sudeste transportará nesta terça-feira mais de 200 toneladas de donativos para o RS, arrecadadas pelas organizações militares do Exército em São Paulo. O comboio de 14 viaturas parte no início da manhã, da Base Aérea de SP, em Guarulhos, com destino ao interior gaúcho.

Pagamento paralisado

Atendendo a uma solicitação do deputado Pedro Westphalen (PP-RS), a Caixa Econômica Federal suspendeu o pagamento de empréstimos de hospitais filantrópicos do RS por até 18 meses. De modo a auxiliar as instituições na recuperação dos eventos climáticos extremos, o banco concederá também a carência de um semestre para unidades que adquirirem novos financiamentos.

Visita remarcada

A Comissão Temporária Externa do RS no Senado decidiu adiar a visita ao território gaúcho que havia agendado para a próxima quinta-feira. Os parlamentares do grupo consideraram prudente esperar a nova passagem do presidente Lula pelo estado, prevista para esta semana, para então remarcar a agenda.

Auxílio emergencial

O senador Paulo Paim (PT-RS) adiantou que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, sinalizaram positivamente à proposta de liberar o auxílio emergencial aos gaúchos impactados pelas enchentes. O parlamentar afirma que a eventual concessão do benefício, o qual descreveu como “fundamental” durante a pandemia da covid-19, vem sendo analisada pelas equipes do governo.

Prazo estendido

O Conselho Monetário Nacional atendeu ao pedido do senador Ireneu Orth (PP-RS) e prorrogou por 90 dias as operações de crédito rural para os municípios gaúchos impactados pelas enchentes. O prazo estendido deve conceder espaço financeiro para que os produtores de cidades em situação de emergência ou calamidade pública possam se restabelecer.

Levantamento de perdas

O Sebrae RS estima que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas foram afetadas diretamente pela catástrofe climática no RS. A organização segue realizando uma pesquisa para entender detalhadamente o real impacto das enchentes nos negócios, assim como o prognóstico e necessidades dos empresários para a retomada de operação.

Levantamento de perdas II

O governo gaúcho liberou nesta segunda-feira um formulário de perdas para empreendedores afetados pelos eventos climáticos em curso no RS. O documento, elaborado pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor, visa mensurar o prejuízo das empresas gaúchas, de modo a buscar recursos para apoiar a categoria.

Saúde mental

Em meio à demanda gerada pelo sofrimento mental e emocional relacionado às enchentes no RS, o governo estadual decidiu repassar, extraordinariamente, R$ 12 milhões para a contratação de novas equipes multiprofissionais de saúde mental. O efetivo deve atuar na Atenção Primária à Saúde do estado, atendendo pessoas que perderam familiares, residências, bens, animais e perspectiva de sustento durante as inundações.

Queda na criminalidade

A Secretaria de Segurança Pública do RS identificou uma redução de 48% no número de crimes contra o patrimônio e de 70% no número de homicídios durante os primeiros 12 dias deste mês, em relação ao mesmo período em 2023. A pasta atribui a queda no índice ao aumento significativo do efetivo policial no território gaúcho, decorrente do avanço das enchentes.

Consultoria para recuperação

A prefeitura de Porto Alegre formalizou nesta segunda-feira uma parceria com a empresa Alvarez & Marsal, especializada na recuperação de grandes cidades após eventos climáticos extremos. A entidade, que atuou nos EUA após a passagem do furacão Katrina, deve prestar consultoria à capital gaúcha para a elaboração de um plano de respostas rápidas e estratégicas à crise climática em curso.

Fiscalização constante

O Procon de Porto Alegre, em parceria com o Procon/RS, MP e Polícia Civil, segue fiscalizando diversos estabelecimentos da Capital para identificar eventuais casos de precificação abusiva. Somente entre 7 e 12 de maio, foram realizadas 12 autuações e 25 notificações em supermercados, padarias, distribuidoras de gás e postos de combustíveis.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/panorama-politico-443/

Panorama Político

2024-05-14