Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Aos 18 anos e com passagem pelo Cruzeiro, garoto terá de se virar no clube onde o pai foi fenomenal. (Foto: Reprodução)

João Mendes de Assis Moreira carrega um dos DNAs mais qualificados do futebol mundial. E de uma ginga capaz de alegrar as tardes de domingo. O garoto de 18 anos é filho de Ronaldinho Gaúcho e da então dançarina do Faustão Janaína Natielle, que assumiu sua gravidez do jogador e desde então tem sido ponta firme no apoio ao menino de seguir os caminhos do pai famoso.

Ronaldinho é um dos melhores atletas que o mundo já viu, ganhador de prêmios da Fifa e campeão do mundo com a seleção brasileira. Aposentado ou sem se aposentar oficialmente, vive da fama dos últimos anos de sua carreira, mas sobretudo do que fez com a camisa do Barcelona. Chegou a ser aplaudido de pé por torcedores do rival Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu por um gol antológico marcado no estádio em Madri. João Mendes não viu tudo isso ao vivo, mas conhece os feitos do pai pelas redes sociais e vídeos no YouTube.

Ele chegou ao Cruzeiro aos 13 anos e aos 14 já tinha assinado um vínculo pelo clube até 2025. Mas neste ano não teve o acerto renovado pelas novas leis da maioridade. Atuou pelas bases, na mesma posição de Ronaldinho, meia e atacante, mas sem o mesmo brilho do pai e a expectativa de estourar, como foi em relação ao pai. No Cruzeiro, ganhou campeonatos nas categorias de base, mas nunca teve seu nome apontado como o grande jogador do time. Em Minas, ele sempre foi o ‘filho de Ronaldinho Gaúcho’.

E foi com essa mesma condição, de filho de craque, que João Mendes acaba de assinar um contrato com o Barcelona. É claro que Ronaldinho Gaúcho está por trás de sua contratação, para atuar em La Masia, onde são formados os jogadores do time. De agora em diante, João Mendes terá de se virar sozinho. Teoricamente, aos 18, ele tem algumas poucas temporadas para provar o seu valor.

