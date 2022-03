Mundo Joe Biden chama Vladimir Putin de “criminoso de guerra”

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











No ano passado, Biden já havia classificado o presidente russo como um assassino. Foto: Lawrence Jackson/The White House No ano passado, Biden já havia classificado o presidente russo como um assassino. (Foto: Lawrence Jackson/The White House) Foto: Lawrence Jackson/The White House

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou Vladimir Putin, da Rússia, de “criminoso de guerra” pela invasão à Ucrânia. Ele fez o comentário após anunciar uma ajuda militar de mais US$ 800 milhões para os ucranianos nesta quarta-feira (16).

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu ao comentário do presidente norte-americano e disse que eles são “inaceitáveis e de uma retórica imperdoável”, segundo reportagem da agência russa TASS.

No ano passado, Biden já havia classificado o presidente russo como um assassino. Na ocasião, ele falou em uma entrevista veiculada pela emissora ABC News.

O entrevistador George Stephanopoulos perguntou: “Você conhece Vladimir Putin, você pensa que ele é um assassino?”.

Mais cedo, Biden anunciou uma ajuda militar no valor de US$ 800 milhões para a Ucrânia. Com o valor, aumenta para US$ 1 bilhão a ajuda americana para o país europeu apenas nesta semana. Segundo o norte-americano, a ajuda incluirá drones e sistemas antiaéreos.

“[A ajuda] inclui 800 sistemas antiaéreos para garantir que os militares ucranianos possam continuar a deter os aviões e helicópteros que estão atacando seu povo”, disse Biden.

Ataques continuam

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo americano não está vendo a Rússia tomar nenhuma ação para diminuir os ataques.

Segundo ela, uma desescalada poderia sugerir algum progresso nas negociações entre líderes russos e ucranianos, que se reúnem nesta semana para tratar de um possível cessar-fogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo