Mundo Joe Biden diz estar trabalhando para autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A grande maioria dos aliados da Ucrânia autorizam o país a usar as armas estrangeiras apenas para a defesa do próprio território. (Foto: Adam Schultz/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente americano, Joe Biden, disse que está “trabalhando” para autorizar que a Ucrânia possa usar mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos contra a Rússia, na terça-feira (10). Os norte-americanos afirmaram que o Irã está fornecendo mísseis para os russos.

O uso de armas estrangeiras contra a Rússia é uma demanda da Ucrânia. Em agosto, o presidente Volodymyr Zelensky disse que só conseguiria frear o avanço russo se aliados autorizassem o emprego de armas de longo alcance.

Atualmente, a grande maioria dos aliados da Ucrânia autorizam o país a usar as armas estrangeiras apenas para a defesa do próprio território. Caso esse entendimento mude, o Exército ucraniano poderia atacar a Rússia com as armas fabricadas e cedidas por parceiros.

A Ucrânia entende que atacar bases militares russas são alvos legítimos para as forças de defesa.

Por outro lado, a Rússia já afirmou que o uso de armas de outros países pela Ucrânia representaria uma escalada no conflito. Por mais de uma vez, o presidente Vladimir Putin disse que pode usar armas nucleares em caso de ameaças contra a existência do país.

Acordo bilateral

A Rússia está perto de concluir os procedimentos necessários para assinar um novo tratado bilateral com o Irã em breve, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. A informação teria sido confirmada pela principal autoridade de segurança do país, Sergei Shoigu, na terça-feira (10).

No mesmo dia, mais cedo, em uma entrevista coletiva em Londres, antes de mais uma visita à Ucrânia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã e, provavelmente, os usará dentro de algumas semanas contra o território ucraniano.

Blinken também afirmou que a cooperação entre Moscou e Teerã ameaça a segurança europeia em geral e que o Irã treinou dezenas de militares russos para usar seu sistema de mísseis balísticos de curto alcance Fath-360, que tem um alcance máximo de 120 quilômetros.

Em nota, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos detalhou que elas irão afetar exatamente dez pessoas e seis empresas por sua participação no apoio ao setor da Defesa do Irã, e quatro navios envolvidos em “permitir a entrega de componentes e sistemas de armas por parte do Irã”. As informações são do G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/joe-biden-diz-estar-trabalhando-para-autorizar-a-ucrania-a-usar-misseis-de-longo-alcance-contra-a-russia/

Joe Biden diz estar trabalhando para autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia

2024-09-11