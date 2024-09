Mundo Kamala ultrapassa Trump nas bolsas de apostas após debate

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Com oratória segura, ela também evocou seu passado como procuradora-geral, deixando de lado dúvidas sobre se conseguiria lidar com as acusações de Trump. (Foto: Reprodução de vídeo)

A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à presidência do país, Kamala Harris, voltou a ser favorita ao cargo após o debate da última terça-feira (10). As eleições na terra do Tio Sam ocorrerão no próximo mês de novembro, e a candidata democrata tem um embate direto com o candidato republicano, Donald Trump, ex-presidente do país.

Segundo o Election Betting Odds, site que compila resultados de diversas casas de apostas e é referência para os mercados financeiros que avaliam probabilidades de cada candidato para vencer a corrida presidencial, a candidata democrata subiu sua chance de vitória para 51,9%, enquanto o candidato republicano caiu para 46,8%. Os números são de um levantamento realizado na manhã dessa quarta-feira (11) e aponta a vantagem de Kamala.

Na última terça-feira (10), antes do debate entre os candidatos, Donald Trump aparecia com 50,4% de chances de vitória, contra 47,1% de Kamala. A CNN realizou uma pesquisa rápida entre os eleitores e os dados indicaram que para os eleitores, Harris superou Donald Trump no debate.

Observadores apontaram que 63% afirmaram que Kamala teve um melhor desempenho, contra 37% que afirmaram que Trump teria se saído melhor nos debates. A pesquisa aconteceu de maneira online e vários entrevistados afirmaram que a democrata superou as expectativas e foi superior ao antigo candidato democrata e atual presidente dos EUA, Joe Biden.

Alguns eleitores ainda afirmaram que suas opiniões acerca de Kamala melhoraram, enquanto outros afirmaram que Trump se saiu melhor em assuntos como economia e imigração. Já Harris, se mostrou mais confiável e temas como aborto e proteção a democracia.

Vale destacar que, a grande maioria dos eleitores que assistiram ao debate afirmaram que este não teve nenhum efeito em quem iriam votar nas eleições presidenciais que ocorrerão em novembro.

Há exatamente um mês, o PredictIt, site referência no mercado financeiro na avaliação de candidatos ao pleito, Kamala Harris teve uma porcentagem de 58% contra 45% de Trump para vencer as eleições. Vale destacar que a soma das probabilidades não é necessariamente de 100%.

Joe Biden

Enfática e expressiva, Kamala investiu em ataques a Trump e procurou se desassociar de Joe Biden, ao mesmo tempo em que defendeu o governo do atual presidente. Com oratória segura, ela também evocou seu passado como procuradora-geral, deixando de lado dúvidas sobre se conseguiria lidar com as acusações de Trump.

Segundo levantamento do jornal The New York Times, Trump passou a maior parte do debate, de pouco mais de 90 minutos, se defendendo de ataques da adversária, ao contrário do enfrentamento que teve em junho contra Biden. Na ocasião, o republicano foi quem mais fez ataques.

Trump, que começou o debate repetindo o tom mais calmo que adotou no cara a cara contra Biden, também foi optando por falas mais agressivas ao longo do enfrentamento em reação a provocações constantes da adversária.

