Joe Biden liga para Lula: "vamos discutir o que fazer juntos"

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Durante a conversa Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, conversou nessa segunda-feira (31) com Lula pelo telefone para cumprimentar o brasileiro pela vitória nas eleições no domingo (30). A ligação durou cerca de 20 minutos, segundo o governo americano. Biden disse que estão montando uma equipe para discutir o que pode ser feito em conjunto.

De acordo com uma nota do governo dos EUA, durante a conversa Biden elogiou a força das instituições democráticas brasileiras após eleições livres, justas e confiáveis.

“Os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os EUA e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional”, diz o texto.

Horas depois da eleição, Biden afirmou que a chamada foi boa e também disse “estamos montando uma equipe”.

O presidente americano disse o seguinte: “estamos montando uma equipe para se reunir e discutir o que podemos fazer juntos. Ele quer focar no meio ambiente, na democracia, lidar com os pobres em seu país e salvar a Amazônia”.

Segundo aceno

Ainda no domingo, o governo de Biden já havia divulgado um texto para felicitar Lula pela vitória.

No primeiro texto dizia-se o seguinte: “parabenizo Luiz Inácio Lula da Silva por ser escolhido para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres justas e com credibilidade. Espero que trabalhemos juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos meses e anos futuros”, disse o líder americano num comunicado”.

Outros telefonemas

Outras autoridades internacionais também conversaram com Lula nessa segunda. Dentre elas o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Macron divulgou em suas redes sociais um vídeo de sua ligação para Lula. O mandatário francês parabenizou o brasileiro pela eleição. Lula respondeu afirmando que houve o “resgate da democracia” nas eleições de domingo. “Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia”, disse ele na breve conversa.

Pelas redes sociais, Sánchez informou de sua ligação para Lula. Ele parabenizou o presidente eleito, desejou-lhe sorte no comando do governo e manifestou seu interesse de trabalhar junto com o Brasil na luta contra a pobreza, a fome e as mudanças climáticas.

Além dos telefonemas, Lula recebeu diversas mensagens de felicitação pelo Twitter. Chefes de Estado de países como Holanda, Alemanha, Chile, Honduras, Paraguai, Haiti, Guatemala, Barbados, Guiné-Bissau, Reino Unido, Uruguai, Peru, Equador, Venezuela, México, Canadá e Portugal se manifestaram pela rede social, congratulando o presidente eleito. Autoridades da União Europeia também parabenizaram o brasileiro.

